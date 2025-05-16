https://ria.ru/20250516/krym-2017507120.html
В Крыму объявили ракетную опасность
В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.05.2025
В Крыму объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T22:22:00+03:00
2025-05-16T22:22:00+03:00
2025-05-16T22:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация РСЧС (Республика Крым): Ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны" - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму объявили ракетную опасность
МЧС сообщило об объявлении ракетной опасности в Республике Крым