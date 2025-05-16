https://ria.ru/20250516/krym-2017507120.html

В Крыму объявили ракетную опасность

В Крыму объявили ракетную опасность - РИА Новости, 16.05.2025

В Крыму объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T22:22:00+03:00

2025-05-16T22:22:00+03:00

2025-05-16T22:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

республика крым

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация РСЧС (Республика Крым): Ракетная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

республика крым

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)