https://ria.ru/20250516/krym-2017393820.html

Рогов прокомментировал отказ Зеленского признать Крым частью России

Рогов прокомментировал отказ Зеленского признать Крым частью России - РИА Новости, 16.05.2025

Рогов прокомментировал отказ Зеленского признать Крым частью России

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T15:28:00+03:00

2025-05-16T15:28:00+03:00

2025-05-16T15:28:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в комментарии РИА Новости назвал отказ Владимира Зеленского признать статус новых российских регионов моделью поведения глупого человека. Ранее Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Крым – это украинский полуостров и обсуждать территориальную принадлежность является нарушением Конституции Украины. По его словам, Украина юридически не признает Крым и новые регионы частью России. "Зеленский продолжает жить ненавистью и деструктивными заявлениями по поводу выбора, сделанного миллионами жителей новых субъектов - исторических регионов России. Он пытается обесценить и поставить под сомнение их право жить на своей родной земле. Зеленский выбрал модель поведения глупого и закомплексованного человека", - сказал Рогов. По его словам, Зеленского злит, что жители новых регионов выбрали Россию, поэтому и старается им отомстить ежедневными обстрелами и провокациями. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20250123/rogov-1995087197.html

https://ria.ru/20250516/krym-2017255723.html

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республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, республика крым, украина, владимир зеленский, владимир рогов, владимир путин, оон