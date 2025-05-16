Рогов прокомментировал отказ Зеленского признать Крым частью России
Член ОП Рогов назвал отказ Зеленского признать статус новых регионов глупостью
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в комментарии РИА Новости назвал отказ Владимира Зеленского признать статус новых российских регионов моделью поведения глупого человека.
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"Зеленский продолжает жить ненавистью и деструктивными заявлениями по поводу выбора, сделанного миллионами жителей новых субъектов - исторических регионов России. Он пытается обесценить и поставить под сомнение их право жить на своей родной земле. Зеленский выбрал модель поведения глупого и закомплексованного человека", - сказал Рогов.
По его словам, Зеленского злит, что жители новых регионов выбрали Россию, поэтому и старается им отомстить ежедневными обстрелами и провокациями.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.