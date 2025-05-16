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В Крыму назвали истерикой заявление Зеленского о статусе полуострова - РИА Новости, 16.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:05 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/krym-2017255723.html
В Крыму назвали истерикой заявление Зеленского о статусе полуострова
В Крыму назвали истерикой заявление Зеленского о статусе полуострова - РИА Новости, 16.05.2025
В Крыму назвали истерикой заявление Зеленского о статусе полуострова
Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал истерикой заявление Владимира Зеленского об отказе признавать российский... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T06:05:00+03:00
2025-05-16T06:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
украина
россия
владимир константинов
владимир зеленский
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал истерикой заявление Владимира Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов. Ранее Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Крым – это украинский полуостров и обсуждение его территориальной принадлежности нарушает конституцию Украины. По его словам, Украина юридически не признает Крым и новые регионы частью России. "Зеленский продолжает устраивать истерику вместо признания очевидного и свершившегося факта", - сказал Константинов. По его словам, ссылать на конституцию Украины в вопросе Крыма, Зеленский либо демонстрирует свое невежество, либо сознательно искажает факты. "Если бы он внимательно изучил конституции Украины и тогда в ее составе Автономной Республики Крым, дающую право крымскому народу на самоопределение, то не делал столь глупых заявлений. К тому же, не Зеленскому, наплевавшему на закон и узурпировавшему власть в стране, рассуждать о попранной и растоптанной им конституции. Но я так понимаю, что этот документ Зеленский не читал", - сказал Константинов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20250515/konstantinov-2017025298.html
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республика крым, украина, россия, владимир константинов, владимир зеленский, владимир путин, оон, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Украина, Россия, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ООН, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
В Крыму назвали истерикой заявление Зеленского о статусе полуострова

Константинов: заявление Зеленского о статусе Крыма является истерикой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал истерикой заявление Владимира Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов.
Ранее Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Крым – это украинский полуостров и обсуждение его территориальной принадлежности нарушает конституцию Украины. По его словам, Украина юридически не признает Крым и новые регионы частью России.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Константинов призвал Запад не затягивать с признанием Крыма
15 мая, 07:52
"Зеленский продолжает устраивать истерику вместо признания очевидного и свершившегося факта", - сказал Константинов.
По его словам, ссылать на конституцию Украины в вопросе Крыма, Зеленский либо демонстрирует свое невежество, либо сознательно искажает факты.
"Если бы он внимательно изучил конституции Украины и тогда в ее составе Автономной Республики Крым, дающую право крымскому народу на самоопределение, то не делал столь глупых заявлений. К тому же, не Зеленскому, наплевавшему на закон и узурпировавшему власть в стране, рассуждать о попранной и растоптанной им конституции. Но я так понимаю, что этот документ Зеленский не читал", - сказал Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Западу сложно понять суть украинского конфликта, считает Константинов
15 мая, 00:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымУкраинаРоссияВладимир КонстантиновВладимир ЗеленскийВладимир ПутинООНПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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