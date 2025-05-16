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Котяков прокомментировал идею длинных выходных с 1 по 9 мая - РИА Новости, 16.05.2025
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12:42 16.05.2025 (обновлено: 17:41 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/kotjakov-2017320728.html
Котяков прокомментировал идею длинных выходных с 1 по 9 мая
Котяков прокомментировал идею длинных выходных с 1 по 9 мая - РИА Новости, 16.05.2025
Котяков прокомментировал идею длинных выходных с 1 по 9 мая
Идея о непрерывных выходных с 1 по 9 мая 2026 года требует изучения, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков журналистам в кулуарах выставочной... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:42:00+03:00
2025-05-16T17:41:00+03:00
общество
россия
антон котяков
госдума рф
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Идея о непрерывных выходных с 1 по 9 мая 2026 года требует изучения, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков журналистам в кулуарах выставочной экспозиции "Трудовые династии Пермского края" на ВДНХ. "Давайте я ознакомлюсь с этим" — так он ответил на просьбу прокомментировать предложение депутата Госдумы Игоря Антропенко.Сегодня стало известно, что депутат направил главе Минтруда обращение с просьбой сделать в следующим году выходными дни с 1 по 9 мая.В этом году россияне отдыхали на майские праздники два раза по четыре дня: с 1 по 4 мая на День весны и труда и с 8 по 10 мая на День Победы. На днях Котяков рассказал, что Минтруд уже обсуждает производственный календарь на 2026 год. По словам министра, с распределением праздничных и нерабочих дней все будет так же хорошо, как и в этом году.
https://ria.ru/20250512/vykhodnye-2016405822.html
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общество, россия, антон котяков, госдума рф
Общество, Россия, Антон Котяков, Госдума РФ
Котяков прокомментировал идею длинных выходных с 1 по 9 мая

Котяков прокомментировал идею о длинных выходных с 1 по 9 мая в 2026 году

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Идея о непрерывных выходных с 1 по 9 мая 2026 года требует изучения, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков журналистам в кулуарах выставочной экспозиции "Трудовые династии Пермского края" на ВДНХ.
"Давайте я ознакомлюсь с этим" — так он ответил на просьбу прокомментировать предложение депутата Госдумы Игоря Антропенко.
Празднование Дня России - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
На праздновании Дня России россиян ждут длинные выходные
12 мая, 02:52
Сегодня стало известно, что депутат направил главе Минтруда обращение с просьбой сделать в следующим году выходными дни с 1 по 9 мая.
В этом году россияне отдыхали на майские праздники два раза по четыре дня: с 1 по 4 мая на День весны и труда и с 8 по 10 мая на День Победы.
На днях Котяков рассказал, что Минтруд уже обсуждает производственный календарь на 2026 год. По словам министра, с распределением праздничных и нерабочих дней все будет так же хорошо, как и в этом году.
Календарь праздников — 2025. Июнь
Как отдыхаем в июне 2025: производственный календарь, выходные, праздники
13:35
 
ОбществоРоссияАнтон КотяковГосдума РФ
 
 
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