https://ria.ru/20250516/kotjakov-2017320728.html

Котяков прокомментировал идею длинных выходных с 1 по 9 мая

Котяков прокомментировал идею длинных выходных с 1 по 9 мая - РИА Новости, 16.05.2025

Котяков прокомментировал идею длинных выходных с 1 по 9 мая

Идея о непрерывных выходных с 1 по 9 мая 2026 года требует изучения, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков журналистам в кулуарах выставочной... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:42:00+03:00

2025-05-16T12:42:00+03:00

2025-05-16T17:41:00+03:00

общество

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антон котяков

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Идея о непрерывных выходных с 1 по 9 мая 2026 года требует изучения, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков журналистам в кулуарах выставочной экспозиции "Трудовые династии Пермского края" на ВДНХ. "Давайте я ознакомлюсь с этим" — так он ответил на просьбу прокомментировать предложение депутата Госдумы Игоря Антропенко.Сегодня стало известно, что депутат направил главе Минтруда обращение с просьбой сделать в следующим году выходными дни с 1 по 9 мая.В этом году россияне отдыхали на майские праздники два раза по четыре дня: с 1 по 4 мая на День весны и труда и с 8 по 10 мая на День Победы. На днях Котяков рассказал, что Минтруд уже обсуждает производственный календарь на 2026 год. По словам министра, с распределением праздничных и нерабочих дней все будет так же хорошо, как и в этом году.

https://ria.ru/20250512/vykhodnye-2016405822.html

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общество, россия, антон котяков, госдума рф