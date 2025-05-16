Кондратьев: доля МСБ в объеме ВРП Краснодарского края составила более 25%
Кондратьев: доля МСБ в валовом региональном продукте Кубани достигла 27,6%
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте (ВРП) Краснодарского края составила 27,6% в 2023 году, это более четверти всего производимого на Кубани, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Малый и средний бизнес вносит большой вклад в нашу экономику. В 2023 году субъекты МСП создали товаров и услуг на 1,3 триллиона рублей. <…> Их доля в валовом региональном продукте составила 27,6% – то есть более четверти всего, что производится на Кубани. В свою очередь мы поддерживаем активное бизнес-сообщество с помощью инструментов краевых фондов микрофинансирования, развития бизнеса, инноваций, промышленности, а также Центра поддержки экспорта и Агентства по привлечению инвестиций", – сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Доля малого и среднего бизнеса в ВРП – относительный показатель, который характеризует вклад предпринимателей в формирование всей стоимости товаров и услуг, созданных в регионе. Статистику всегда считают с задержкой в год, поэтому сформировано значение по итогам 2023 года.
Так, по данным Минэкономразвития РФ, по России доля малого и среднего бизнеса в ВРП составляет 23,9%. Краснодарский край обгоняет его на 3,7%, отмечают в пресс-службе администрации региона. Также зафиксирован прирост показателя по отношению к 2022 году.
О доступных мерах поддержки для бизнеса можно ознакомиться на интернет-портале МСП Краснодарского края, государственной цифровой платформе поддержки предпринимательства, а также обратившись в центр "Мой бизнес" по региону.