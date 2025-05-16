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Вице-премьер Китая посетит Россию 19 мая

Вице-премьер Китая посетит Россию 19 мая - РИА Новости, 16.05.2025

Вице-премьер Китая посетит Россию 19 мая

Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин с 19 по 22 мая посетит Россию с визитом, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. РИА Новости, 16.05.2025

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ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин с 19 по 22 мая посетит Россию с визитом, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь."По приглашению полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе, члена Совета безопасности РФ Игоря Комарова и вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин с 19 по 22 мая посетит Россию", - сказал дипломат.

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китай, политика, россия, игорь комаров, в мире