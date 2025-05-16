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Вице-премьер Китая посетит Россию 19 мая - РИА Новости, 16.05.2025
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10:11 16.05.2025 (обновлено: 10:24 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/kitay-2017279563.html
Вице-премьер Китая посетит Россию 19 мая
Вице-премьер Китая посетит Россию 19 мая - РИА Новости, 16.05.2025
Вице-премьер Китая посетит Россию 19 мая
Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин с 19 по 22 мая посетит Россию с визитом, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:11:00+03:00
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ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин с 19 по 22 мая посетит Россию с визитом, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь."По приглашению полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе, члена Совета безопасности РФ Игоря Комарова и вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин с 19 по 22 мая посетит Россию", - сказал дипломат.
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китай, политика, россия, игорь комаров, в мире
Китай, Политика, Россия, Игорь Комаров, В мире
Вице-премьер Китая посетит Россию 19 мая

Вике-премьер КНР Чжан Гоцин посетит Россию с 19 по 22 мая

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Чжан Гоцин
Владимир Путин и Чжан Гоцин - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Владимир Путин и Чжан Гоцин. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин с 19 по 22 мая посетит Россию с визитом, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"По приглашению полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе, члена Совета безопасности РФ Игоря Комарова и вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин с 19 по 22 мая посетит Россию", - сказал дипломат.
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