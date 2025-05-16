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В Китае зафиксировали рост числа случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 16.05.2025
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14:55 16.05.2025 (обновлено: 16:37 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/kitaj-2017382942.html
В Китае зафиксировали рост числа случаев заражения коронавирусом
В Китае зафиксировали рост числа случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 16.05.2025
В Китае зафиксировали рост числа случаев заражения коронавирусом
Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний зафиксировал заметный рост количества случаев заражения вирусом COVID-19 за последний месяц, следует из... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:55:00+03:00
2025-05-16T16:37:00+03:00
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ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний зафиксировал заметный рост количества случаев заражения вирусом COVID-19 за последний месяц, следует из данных учреждения. Ранее центр опубликовал статистику по случаям респираторных заболеваний в материковом Китае в период с 31 марта по 4 мая. Согласно обнародованным данным, доля случаев положительных результатов тестов на COVID-19 среди пациентов с гриппоподобными заболеваниями в больницах выросла с 7,5% за семидневный период, начавшийся 31 марта, до 16,2% за аналогичный период, начавшийся 27 апреля. "В этом месяце уровень положительных результатов тестирования на коронавирус вырос, при этом в южных провинциях он выше, чем в северных", - говорится в сообщении. При этом в центре отметили, что в некоторых провинциях, где ранее наблюдался рост числа положительных результатов, рост количества случаев заражений за указанный период замедлился. Как подчеркнули в центре, на сегодняшний день эпидемическая ситуация по респираторным инфекционным заболеваниям в материковом Китае "в целом находится на низком уровне". В сообщении также отмечается, что неизвестных возбудителей или новых инфекционных заболеваний, вызванных ими, не было обнаружено. Главный эксперт центра инфекционных заболеваний Восьмой народной больницы города Гуанчжоу Цай Вэйпин, слова которого приводит в пятницу газета China Daily, заявил, что нет необходимости беспокоиться о периодических всплесках COVID-19, но рекомендовал людям, входящим в группы высокого риска, принимать соответствующие профилактические меры.
https://ria.ru/20250507/laos-2015653602.html
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в мире, здоровье - общество, китай, гуанчжоу
В мире, Здоровье - Общество, Китай, Гуанчжоу
В Китае зафиксировали рост числа случаев заражения коронавирусом

В Китае зафиксировали рост числа заражений коронавирусом за последний месяц

© Getty Images / Annice LynВрач перед взятием мазка на коронавирус
Врач перед взятием мазка на коронавирус - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Getty Images / Annice Lyn
Врач перед взятием мазка на коронавирус. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний зафиксировал заметный рост количества случаев заражения вирусом COVID-19 за последний месяц, следует из данных учреждения.
Ранее центр опубликовал статистику по случаям респираторных заболеваний в материковом Китае в период с 31 марта по 4 мая. Согласно обнародованным данным, доля случаев положительных результатов тестов на COVID-19 среди пациентов с гриппоподобными заболеваниями в больницах выросла с 7,5% за семидневный период, начавшийся 31 марта, до 16,2% за аналогичный период, начавшийся 27 апреля.
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"В этом месяце уровень положительных результатов тестирования на коронавирус вырос, при этом в южных провинциях он выше, чем в северных", - говорится в сообщении.
При этом в центре отметили, что в некоторых провинциях, где ранее наблюдался рост числа положительных результатов, рост количества случаев заражений за указанный период замедлился.
Как подчеркнули в центре, на сегодняшний день эпидемическая ситуация по респираторным инфекционным заболеваниям в материковом Китае "в целом находится на низком уровне". В сообщении также отмечается, что неизвестных возбудителей или новых инфекционных заболеваний, вызванных ими, не было обнаружено.
Главный эксперт центра инфекционных заболеваний Восьмой народной больницы города Гуанчжоу Цай Вэйпин, слова которого приводит в пятницу газета China Daily, заявил, что нет необходимости беспокоиться о периодических всплесках COVID-19, но рекомендовал людям, входящим в группы высокого риска, принимать соответствующие профилактические меры.
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