https://ria.ru/20250516/kishinev-2017501958.html
Восемь молдавских городов обесточены из-за пожара в пригороде Кишинева
Восемь молдавских городов обесточены из-за пожара в пригороде Кишинева - РИА Новости, 16.05.2025
Восемь молдавских городов обесточены из-за пожара в пригороде Кишинева
Более 65 тысяч жителей Кишинева и еще семи городов остались без электроэнергии из-за пожара в пригороде Кишинева, сообщила компаний-поставщик Premier Energy... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T21:23:00+03:00
2025-05-16T21:23:00+03:00
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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Более 65 тысяч жителей Кишинева и еще семи городов остались без электроэнергии из-за пожара в пригороде Кишинева, сообщила компаний-поставщик Premier Energy Distribution. "Без электричества остались несколько улиц в секторах Буюканы и Петриканы в Кишиневе, а также населенные пункты Дурлешты, Трушены, Думбрава, Гидигич, Ватра, Яловены и Кожушна. В настоящее время отключено около 65 тысяч потребителей", —говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети Facebook*.Из-за отключения электроэнергии нарушено движение троллейбусов в Кишиневе, также местами возникают проблемы с мобильной связью. По данным Premier Energy Distribution, запрос об отключении электроэнергии поступил от Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. В пригороде Кишинева горит мансарда многоэтажного дома, которая находится в опасной близости к линиям электропередач. Над локализацией возгорания трудятся более 70 пожарных и 13 автомобилей экстренных служб. На месте создан экстренный штаб, информации о пострадавших нет.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, жкх, кишинев, россия, facebook
В мире, ЖКХ, Кишинев, Россия, Facebook
Восемь молдавских городов обесточены из-за пожара в пригороде Кишинева
Более 65 тыс жителей Кишинева и 7 городов лишились электроэнергии из-за пожара
КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Более 65 тысяч жителей Кишинева и еще семи городов остались без электроэнергии из-за пожара в пригороде Кишинева, сообщила компаний-поставщик Premier Energy Distribution.
«
"Без электричества остались несколько улиц в секторах Буюканы и Петриканы в Кишиневе, а также населенные пункты Дурлешты, Трушены, Думбрава, Гидигич, Ватра, Яловены и Кожушна. В настоящее время отключено около 65 тысяч потребителей", —говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети Facebook*.
Из-за отключения электроэнергии нарушено движение троллейбусов в Кишиневе, также местами возникают проблемы с мобильной связью.
По данным Premier Energy Distribution, запрос об отключении электроэнергии поступил от Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. В пригороде Кишинева горит мансарда многоэтажного дома, которая находится в опасной близости к линиям электропередач.
Над локализацией возгорания трудятся более 70 пожарных и 13 автомобилей экстренных служб. На месте создан экстренный штаб, информации о пострадавших нет.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская