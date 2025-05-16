https://ria.ru/20250516/kishinev-2017501958.html

Восемь молдавских городов обесточены из-за пожара в пригороде Кишинева

Восемь молдавских городов обесточены из-за пожара в пригороде Кишинева - РИА Новости, 16.05.2025

Восемь молдавских городов обесточены из-за пожара в пригороде Кишинева

Более 65 тысяч жителей Кишинева и еще семи городов остались без электроэнергии из-за пожара в пригороде Кишинева, сообщила компаний-поставщик Premier Energy... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T21:23:00+03:00

2025-05-16T21:23:00+03:00

2025-05-16T21:23:00+03:00

в мире

жкх

кишинев

россия

facebook

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98490/02/984900247_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_7c4fc514d1117421b5b0bc626d552d10.jpg

КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Более 65 тысяч жителей Кишинева и еще семи городов остались без электроэнергии из-за пожара в пригороде Кишинева, сообщила компаний-поставщик Premier Energy Distribution. "Без электричества остались несколько улиц в секторах Буюканы и Петриканы в Кишиневе, а также населенные пункты Дурлешты, Трушены, Думбрава, Гидигич, Ватра, Яловены и Кожушна. В настоящее время отключено около 65 тысяч потребителей", —говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети Facebook*.Из-за отключения электроэнергии нарушено движение троллейбусов в Кишиневе, также местами возникают проблемы с мобильной связью. По данным Premier Energy Distribution, запрос об отключении электроэнергии поступил от Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. В пригороде Кишинева горит мансарда многоэтажного дома, которая находится в опасной близости к линиям электропередач. Над локализацией возгорания трудятся более 70 пожарных и 13 автомобилей экстренных служб. На месте создан экстренный штаб, информации о пострадавших нет.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250428/ispanija-2013834271.html

кишинев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, кишинев, россия, facebook