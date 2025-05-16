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Киев надеется на влияние КНР на Россию в вопросе прекращения огня

Киев надеется на влияние КНР на Россию в вопросе прекращения огня - РИА Новости, 16.05.2025

Киев надеется на влияние КНР на Россию в вопросе прекращения огня

Украина надеется на влияние Китая и Бразилии на РФ в вопросе достижения прекращения огня, заявил в пятницу представитель украинского МИД Георгий Тихий. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T19:15:00+03:00

2025-05-16T19:15:00+03:00

2025-05-16T19:15:00+03:00

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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Украина надеется на влияние Китая и Бразилии на РФ в вопросе достижения прекращения огня, заявил в пятницу представитель украинского МИД Георгий Тихий. "И Китай и Бразилия регулярно поддерживали идею прекращения огня. Сейчас мы бы хотели увидеть их поддержку, услышать их голос в их диалоге с Россией, потому что у них есть влияние на Россию, для того, чтобы убедить их (в необходимости -ред.) полного и продолжительного прекращения огня", - заявил Тихий в ходе общения с прессой по итогам встречи с делегацией РФ в Стамбуле. Переговоры российской и украинской стороны в Стамбуле прошли 16 мая и длились почти два часа. Возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона в целом удовлетворена результатом встречи, а также анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, делегации РФ и Украины договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях. В свою очередь глава украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что стороны обсуждали вопросы прекращения огня и обмена пленными. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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