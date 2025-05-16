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Киев надеется на влияние КНР на Россию в вопросе прекращения огня - РИА Новости, 16.05.2025
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19:15 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/kiev-2017480384.html
Киев надеется на влияние КНР на Россию в вопросе прекращения огня
Киев надеется на влияние КНР на Россию в вопросе прекращения огня - РИА Новости, 16.05.2025
Киев надеется на влияние КНР на Россию в вопросе прекращения огня
Украина надеется на влияние Китая и Бразилии на РФ в вопросе достижения прекращения огня, заявил в пятницу представитель украинского МИД Георгий Тихий. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T19:15:00+03:00
2025-05-16T19:15:00+03:00
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владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Украина надеется на влияние Китая и Бразилии на РФ в вопросе достижения прекращения огня, заявил в пятницу представитель украинского МИД Георгий Тихий. "И Китай и Бразилия регулярно поддерживали идею прекращения огня. Сейчас мы бы хотели увидеть их поддержку, услышать их голос в их диалоге с Россией, потому что у них есть влияние на Россию, для того, чтобы убедить их (в необходимости -ред.) полного и продолжительного прекращения огня", - заявил Тихий в ходе общения с прессой по итогам встречи с делегацией РФ в Стамбуле. Переговоры российской и украинской стороны в Стамбуле прошли 16 мая и длились почти два часа. Возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона в целом удовлетворена результатом встречи, а также анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, делегации РФ и Украины договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях. В свою очередь глава украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что стороны обсуждали вопросы прекращения огня и обмена пленными. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, рустем умеров, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Рустем Умеров, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Киев надеется на влияние КНР на Россию в вопросе прекращения огня

Киев надеется на влияние КНР и Бразилии на Россию в вопросе прекращения огня

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Украина надеется на влияние Китая и Бразилии на РФ в вопросе достижения прекращения огня, заявил в пятницу представитель украинского МИД Георгий Тихий.
"И Китай и Бразилия регулярно поддерживали идею прекращения огня. Сейчас мы бы хотели увидеть их поддержку, услышать их голос в их диалоге с Россией, потому что у них есть влияние на Россию, для того, чтобы убедить их (в необходимости -ред.) полного и продолжительного прекращения огня", - заявил Тихий в ходе общения с прессой по итогам встречи с делегацией РФ в Стамбуле.
Переговоры российской и украинской стороны в Стамбуле прошли 16 мая и длились почти два часа. Возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская сторона в целом удовлетворена результатом встречи, а также анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, делегации РФ и Украины договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях. В свою очередь глава украинской делегации на переговорах с РФ в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что стороны обсуждали вопросы прекращения огня и обмена пленными.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский рассказал о впечатлениях после переговоров в Стамбуле
16 мая, 17:58
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийРустем УмеровВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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