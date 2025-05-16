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Киев пытался превратить переговоры в Стамбуле в шоу, заявил Мирошник

Киев пытался превратить переговоры в Стамбуле в шоу, заявил Мирошник - РИА Новости, 16.05.2025

Киев пытался превратить переговоры в Стамбуле в шоу, заявил Мирошник

Киев пытался превратить процесс проведения мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле в шоу, но ему это не удалось, сообщил в пятницу посол по... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:23:00+03:00

2025-05-16T13:23:00+03:00

2025-05-16T13:23:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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БИШКЕК, 16 мая – РИА Новости. Киев пытался превратить процесс проведения мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле в шоу, но ему это не удалось, сообщил в пятницу посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Мы видели попытки другой стороны обратить прагматичный и рабочий процесс ведения переговоров в некое шоу. Сейчас, спустя несколько суток, когда пытались раскачивать ситуацию, можно сказать, что эта попытка уйти в формат таких мероприятий, которые ближе к (Владимиру) Зеленскому, которые больше похожи на некие шаржи, политические куплеты, памфлеты, не получилась. Сегодня Украина точно так же уже заявила о том, что она сформировала группу переговорщиков, которые могут сесть за стол переговоров в Стамбул и начать вести диалог", - заявил посол. По словам Мирошника, Москва создала все условия для переговоров, а что будет дальше - в значительной степени зависит от украинской стороны: насколько серьезные директивы они получили, насколько серьезно они подойдут самому процессу ведения переговоров и поиску действительного результата, который был бы направлен на системное долгосрочное урегулирование конфликта и на котором настаивает РФ. "Россия сегодня демонстрирует умение, желание прийти к политико-дипломатическому варианту урегулирования конфликта. Мы уже продемонстрировали, что мы можем останавливать, вводить режим прекращения огня, его выполнять. Уже был мораторий на удары по энергетическому объекту, было 30-часовое пасхальное перемирие, был 72-часовой режим прекращения огня на период празднования 80-летия Победы. И с российской стороны эти обязательства все были выполнены. Чего, к сожалению, я не могу сказать про украинскую сторону", - отметил дипломат. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу первой состоялась встреча США, Украины и Турции. Далее ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, стамбул, родион мирошник, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025