Экс-депутат Рады: делегацию Киева интересует лишь прекращение огня
Килинкаров: делегацию Киева в Турции интересует лишь длительное прекращение огня
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Украинская делегация в Стамбуле преследует только одну цель – установление длительного прекращения огня, поделился мнением с РИА Новости участник движения "Другая Украина", бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
"Я убежден, что директива, которую получила украинская делегация, направлена на решение исключительно одного вопроса – прекращения огня. Все остальные вопросы они обсуждать не намерены", - полагает собеседник агентства.
Как отметил бывший депутат Рады, за ходом переговоров внимательно следят в Белом доме, от чего у Владимира Зеленского попросту не было возможности отказать в участии украинской стороны. При этом Килинкаров подчеркнул, что хоть Киев и не может увернуться от переговорного процесса, он все равно приложит силы для затягивания и срыва политического диалога.
"Он (Зеленский – ред.) же не по доброй воле туда отправляет делегацию. Он вынужден это делать, потому что никакой другой дороги, кроме Стамбула, у него на самом деле не осталось. Он не может себе позволить отказаться от этих переговоров", - добавил он.
При этом собеседник агентства высказал мнение, что российской стороне предстоит столкнуться с диаметрально противоположной позицией: если Москва рассматривает переговоры в Стамбуле как возобновление прерванного в 2022 году процесса, то украинская сторона будет отрицать ранее согласованные аспекты и предложит начать переговоры заново именно с прекращения огня.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
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