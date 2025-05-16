https://ria.ru/20250516/kiberataka-2017447449.html

В Польше хакеры атаковали сайт партии, лидирующей в президентской гонке

В Польше хакеры атаковали сайт партии, лидирующей в президентской гонке - РИА Новости, 18.05.2025

В Польше хакеры атаковали сайт партии, лидирующей в президентской гонке

Сайт партии "Гражданская платформа" - лидера президентской гонки Польши - подвергся DDoS-атаке, сообщил глава канцелярии премьер Ян Грабец. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-16T17:40:00+03:00

2025-05-16T17:40:00+03:00

2025-05-18T10:51:00+03:00

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технологии

польша

анджей дуда

рафал тшасковски

президентские выборы в польше — 2025

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ВАРШАВА, 16 мая – РИА Новости. Сайт партии "Гражданская платформа" - лидера президентской гонки Польши - подвергся DDoS-атаке, сообщил глава канцелярии премьер Ян Грабец. "С 9.00 (8.00 по мск - ред.) продолжается DDoS-атака на сайты "Гражданской платформы", основной сайт и дополнительный сайт для пожертвований на избирательную кампанию временно отключены. Мы работаем над восстановлением функциональности", - написал Грабец на платформе Х. Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. По данным различных соцопросов именно кандидат от правящей "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский имеет наибольшие шансы занять президентское кресло.

https://ria.ru/20250514/polsha-2016900346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, польша, анджей дуда, рафал тшасковски, президентские выборы в польше — 2025