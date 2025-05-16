Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин назвал сроки разминирования курского приграничья - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:38 16.05.2025 (обновлено: 03:54 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/khusnullin-2017247124.html
Хуснуллин назвал сроки разминирования курского приграничья
Хуснуллин назвал сроки разминирования курского приграничья - РИА Новости, 16.05.2025
Хуснуллин назвал сроки разминирования курского приграничья
Больше года потребуется на разминирование приграничья Курской области, так как противник, пытаясь там закрепиться, сильно заминировал территорию, заявил РИА... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T02:38:00+03:00
2025-05-16T03:54:00+03:00
марат хуснуллин
курская область
россия
суджа
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970332_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_772b54bec1401615828b18a7f04772c1.jpg
КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Больше года потребуется на разминирование приграничья Курской области, так как противник, пытаясь там закрепиться, сильно заминировал территорию, заявил РИА Новости на площадке XVI Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum" вице-премьер России Марат Хуснуллин.Хуснуллин 6 мая по поручению президента России Владимира Путина посетил Курскую область. Он побывал в освобожденных населенных пунктах: Судже и Большом Солдатском."Я, например, сравнивая с новыми территориями и зная, в каком состоянии там все населенные пункты, хочу сказать, что не такое сильное разрушение в Курской области. Оно, на наш взгляд, не глобальное. Это раз. Второе: там сейчас проблема даже не в вопросах, сколько понадобится времени (на восстановление - ред.), а сколько понадобится времени на разминирование", — сказал вице-премьер.Хуснуллин отметил высокую плотность минирования территории, которая, по его словам, является гораздо большей проблемой, чем разрушения."По объему восстановления это не такие большие объемы. Мы за последние годы научились достаточно быстро с этими вопросами справляться. Поэтому, как только закончится разминирование, а оно точно будет больше года, оно поэтапное будет", — добавил вице-премьер.По его словам, глубина минирования на разных участках разная."Все зависит от того, где шли бои. Потому что противник, чтобы закрепиться на территории, очень сильно заминировал территорию. Просто огромное количество заминированных территорий", — рассказал вице-премьер.Украинские боевики вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума "Россия — Исламский мир: KazanForum".
https://realty.ria.ru/20250506/husnullin-2015343294.html
https://ria.ru/20250429/gornal-2014140086.html
https://ria.ru/20250515/kilometry-2017134963.html
курская область
россия
суджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970332_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a01c1455a39c912b5001578415140e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
марат хуснуллин, курская область, россия, суджа, владимир путин
Марат Хуснуллин, Курская область, Россия, Суджа, Владимир Путин
Хуснуллин назвал сроки разминирования курского приграничья

Хуснуллин: на разминирование приграничья Курской области потребуется больше года

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Курской области
Российские военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Больше года потребуется на разминирование приграничья Курской области, так как противник, пытаясь там закрепиться, сильно заминировал территорию, заявил РИА Новости на площадке XVI Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum" вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Хуснуллин 6 мая по поручению президента России Владимира Путина посетил Курскую область. Он побывал в освобожденных населенных пунктах: Судже и Большом Солдатском.
Брифинг вице-премьера РФ М. Хуснуллина - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Хуснуллин заявил о формировании бюджета на восстановление Курской области
6 мая, 17:36
"Я, например, сравнивая с новыми территориями и зная, в каком состоянии там все населенные пункты, хочу сказать, что не такое сильное разрушение в Курской области. Оно, на наш взгляд, не глобальное. Это раз. Второе: там сейчас проблема даже не в вопросах, сколько понадобится времени (на восстановление - ред.), а сколько понадобится времени на разминирование", — сказал вице-премьер.
Хуснуллин отметил высокую плотность минирования территории, которая, по его словам, является гораздо большей проблемой, чем разрушения.
ВС России захватили много разного натовского оружия при освобождении Горналя - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
ВС России захватили много натовских автоматов при освобождении Горналя
29 апреля, 17:33
"По объему восстановления это не такие большие объемы. Мы за последние годы научились достаточно быстро с этими вопросами справляться. Поэтому, как только закончится разминирование, а оно точно будет больше года, оно поэтапное будет", — добавил вице-премьер.
По его словам, глубина минирования на разных участках разная.
"Все зависит от того, где шли бои. Потому что противник, чтобы закрепиться на территории, очень сильно заминировал территорию. Просто огромное количество заминированных территорий", — рассказал вице-премьер.
Украинские боевики вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.
За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.
РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума "Россия — Исламский мир: KazanForum".
Заместитель председателя комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Хинштейн рассказал о планах по ремонту дорог в Курской области
15 мая, 15:45
 
Марат ХуснуллинКурская областьРоссияСуджаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала