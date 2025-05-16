https://ria.ru/20250516/khusnullin-2017247124.html

Хуснуллин назвал сроки разминирования курского приграничья

Хуснуллин назвал сроки разминирования курского приграничья - РИА Новости, 16.05.2025

Хуснуллин назвал сроки разминирования курского приграничья

Больше года потребуется на разминирование приграничья Курской области, так как противник, пытаясь там закрепиться, сильно заминировал территорию, заявил РИА... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T02:38:00+03:00

2025-05-16T02:38:00+03:00

2025-05-16T03:54:00+03:00

марат хуснуллин

курская область

россия

суджа

владимир путин

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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Больше года потребуется на разминирование приграничья Курской области, так как противник, пытаясь там закрепиться, сильно заминировал территорию, заявил РИА Новости на площадке XVI Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum" вице-премьер России Марат Хуснуллин.Хуснуллин 6 мая по поручению президента России Владимира Путина посетил Курскую область. Он побывал в освобожденных населенных пунктах: Судже и Большом Солдатском."Я, например, сравнивая с новыми территориями и зная, в каком состоянии там все населенные пункты, хочу сказать, что не такое сильное разрушение в Курской области. Оно, на наш взгляд, не глобальное. Это раз. Второе: там сейчас проблема даже не в вопросах, сколько понадобится времени (на восстановление - ред.), а сколько понадобится времени на разминирование", — сказал вице-премьер.Хуснуллин отметил высокую плотность минирования территории, которая, по его словам, является гораздо большей проблемой, чем разрушения."По объему восстановления это не такие большие объемы. Мы за последние годы научились достаточно быстро с этими вопросами справляться. Поэтому, как только закончится разминирование, а оно точно будет больше года, оно поэтапное будет", — добавил вице-премьер.По его словам, глубина минирования на разных участках разная."Все зависит от того, где шли бои. Потому что противник, чтобы закрепиться на территории, очень сильно заминировал территорию. Просто огромное количество заминированных территорий", — рассказал вице-премьер.Украинские боевики вторглись в Курскую область утром 6 августа 2024 года. Их продвижение удалось остановить. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения удалось вернуть под контроль свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, — за последние два месяца.За время боевых действий на этом участке фронта противник потерял более 76 550 военных.РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума "Россия — Исламский мир: KazanForum".

https://realty.ria.ru/20250506/husnullin-2015343294.html

https://ria.ru/20250429/gornal-2014140086.html

https://ria.ru/20250515/kilometry-2017134963.html

курская область

россия

суджа

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марат хуснуллин, курская область, россия, суджа, владимир путин