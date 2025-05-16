https://ria.ru/20250516/khrenin-2017370394.html
Взгляды Минска и Москвы на безопасность полностью совпадают, заявил Хренин
Взгляды Минска и Москвы на безопасность полностью совпадают, заявил Хренин - РИА Новости, 16.05.2025
Взгляды Минска и Москвы на безопасность полностью совпадают, заявил Хренин
Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил в пятницу, что Минск и Москва будут принимать необходимые меры реагирования в случае любых посягательств на... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:18:00+03:00
2025-05-16T14:18:00+03:00
2025-05-16T15:01:00+03:00
минск
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виктор хренин
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МИНСК, 16 мая- РИА Новости. Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил в пятницу, что Минск и Москва будут принимать необходимые меры реагирования в случае любых посягательств на Белоруссию и РФ, взгляды сторон на обеспечение безопасности Союзного государства полностью совпадают.При этом глава минобороны Белоруссии подчеркнул, что встреча у главы Белоруссии Александра Лукашенко и последующие переговоры министров обороны показали совпадение взглядов на обеспечение безопасности Союзного государства."Состоявшиеся мероприятия позволили комплексно обсудить актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере и обеспечения безопасности Союзного государства. Наши взгляды в этой области полностью совпадают", - сказал Хренин
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минск, белоруссия, москва, александр лукашенко, виктор хренин, в мире
Минск, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Виктор Хренин, В мире
Взгляды Минска и Москвы на безопасность полностью совпадают, заявил Хренин
Хренин: взгляды Минска и Москвы на безопасность полностью совпадают