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Взгляды Минска и Москвы на безопасность полностью совпадают, заявил Хренин - РИА Новости, 16.05.2025
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14:18 16.05.2025 (обновлено: 15:01 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/khrenin-2017370394.html
Взгляды Минска и Москвы на безопасность полностью совпадают, заявил Хренин
Взгляды Минска и Москвы на безопасность полностью совпадают, заявил Хренин - РИА Новости, 16.05.2025
Взгляды Минска и Москвы на безопасность полностью совпадают, заявил Хренин
Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил в пятницу, что Минск и Москва будут принимать необходимые меры реагирования в случае любых посягательств на... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:18:00+03:00
2025-05-16T15:01:00+03:00
минск
белоруссия
москва
александр лукашенко
виктор хренин
в мире
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МИНСК, 16 мая- РИА Новости. Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил в пятницу, что Минск и Москва будут принимать необходимые меры реагирования в случае любых посягательств на Белоруссию и РФ, взгляды сторон на обеспечение безопасности Союзного государства полностью совпадают.При этом глава минобороны Белоруссии подчеркнул, что встреча у главы Белоруссии Александра Лукашенко и последующие переговоры министров обороны показали совпадение взглядов на обеспечение безопасности Союзного государства."Состоявшиеся мероприятия позволили комплексно обсудить актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере и обеспечения безопасности Союзного государства. Наши взгляды в этой области полностью совпадают", - сказал Хренин
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минск, белоруссия, москва, александр лукашенко, виктор хренин, в мире
Минск, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Виктор Хренин, В мире
Взгляды Минска и Москвы на безопасность полностью совпадают, заявил Хренин

Хренин: взгляды Минска и Москвы на безопасность полностью совпадают

© Фото : Минобороны России/TelegramМинистр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин во время встречи в Минске. 16 мая 2025
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин во время встречи в Минске. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Минобороны России/Telegram
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин во время встречи в Минске. 16 мая 2025
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МИНСК, 16 мая- РИА Новости. Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил в пятницу, что Минск и Москва будут принимать необходимые меры реагирования в случае любых посягательств на Белоруссию и РФ, взгляды сторон на обеспечение безопасности Союзного государства полностью совпадают.
При этом глава минобороны Белоруссии подчеркнул, что встреча у главы Белоруссии Александра Лукашенко и последующие переговоры министров обороны показали совпадение взглядов на обеспечение безопасности Союзного государства.
"Состоявшиеся мероприятия позволили комплексно обсудить актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере и обеспечения безопасности Союзного государства. Наши взгляды в этой области полностью совпадают", - сказал Хренин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи в Минске. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Лукашенко высказался о размещении "Орешника" в Белоруссии
16 мая, 12:07
 
МинскБелоруссияМоскваАлександр ЛукашенкоВиктор ХренинВ мире
 
 
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