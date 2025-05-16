https://ria.ru/20250516/khrenin-2017370394.html

Взгляды Минска и Москвы на безопасность полностью совпадают, заявил Хренин

Взгляды Минска и Москвы на безопасность полностью совпадают, заявил Хренин - РИА Новости, 16.05.2025

Взгляды Минска и Москвы на безопасность полностью совпадают, заявил Хренин

Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил в пятницу, что Минск и Москва будут принимать необходимые меры реагирования в случае любых посягательств на... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T14:18:00+03:00

2025-05-16T14:18:00+03:00

2025-05-16T15:01:00+03:00

минск

белоруссия

москва

александр лукашенко

виктор хренин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017425579_0:101:1280:821_1920x0_80_0_0_4a784b27851400f604ed1303838ef868.jpg

МИНСК, 16 мая- РИА Новости. Белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил в пятницу, что Минск и Москва будут принимать необходимые меры реагирования в случае любых посягательств на Белоруссию и РФ, взгляды сторон на обеспечение безопасности Союзного государства полностью совпадают.При этом глава минобороны Белоруссии подчеркнул, что встреча у главы Белоруссии Александра Лукашенко и последующие переговоры министров обороны показали совпадение взглядов на обеспечение безопасности Союзного государства."Состоявшиеся мероприятия позволили комплексно обсудить актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере и обеспечения безопасности Союзного государства. Наши взгляды в этой области полностью совпадают", - сказал Хренин

https://ria.ru/20250516/lukashenko-2017313102.html

минск

белоруссия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

минск, белоруссия, москва, александр лукашенко, виктор хренин, в мире