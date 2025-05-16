https://ria.ru/20250516/kherson-2017248488.html
Киевский режим создал гуманитарную катастрофу в Херсоне, заявил сенатор
Киевский режим создал гуманитарную катастрофу в Херсоне, заявил сенатор - РИА Новости, 16.05.2025
Киевский режим создал гуманитарную катастрофу в Херсоне, заявил сенатор
Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что киевский режим создал гуманитарную катастрофу в оккупированном ВСУ Херсоне. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T03:14:00+03:00
2025-05-16T03:14:00+03:00
2025-05-16T06:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
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игорь кастюкевич
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил РИА Новости, что киевский режим создал гуманитарную катастрофу в оккупированном ВСУ Херсоне. "Во временно оккупированных бандитами в военной форме ВСУ правобережной части Херсонской области и Херсоне настоящая гуманитарная катастрофа, люди каждый день страдают от нехватки элементарных продуктов и лекарств", - сказал Кастюкевич агентству. По его словам, гуманитарная помощь, которая должна идти людям, разворовывается еще до въезда в город. "Нахожусь на связи с херсонцами и знаю, как тяжело приходится в русском городе старикам, людям с инвалидностью, семьям с детьми. Страх и нищета — вот во что превратили Херсон киевские оккупанты", - подчеркнул сенатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250501/podpole-2014533445.html
https://ria.ru/20250422/vsu-2012810545.html
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херсон, херсонская область , россия, игорь кастюкевич, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Россия, Игорь Кастюкевич, Вооруженные силы Украины
Киевский режим создал гуманитарную катастрофу в Херсоне, заявил сенатор
Сенатор Кастюкевич: киевский режим создал гуманитарную катастрофу в Херсоне