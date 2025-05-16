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Карты ПСБ получили более 11 тысяч российских пенсионеров - жителей Абхазии - РИА Новости, 16.05.2025
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14:10 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/karty-2017368922.html
Карты ПСБ получили более 11 тысяч российских пенсионеров - жителей Абхазии
Карты ПСБ получили более 11 тысяч российских пенсионеров - жителей Абхазии - РИА Новости, 16.05.2025
Карты ПСБ получили более 11 тысяч российских пенсионеров - жителей Абхазии
Дебетовые карты ПСБ в Республике Абхазия менее чем за месяц оформили более 11 тысяч ее жителей - пенсионеров с российским гражданством, сообщает банк. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:10:00+03:00
2025-05-16T14:10:00+03:00
абхазия
псб (банк псб)
банковские карты
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Дебетовые карты ПСБ в Республике Абхазия менее чем за месяц оформили более 11 тысяч ее жителей - пенсионеров с российским гражданством, сообщает банк. Это более 50% от проживающих в республике пенсионеров с гражданством РФ. Старт выдачи карт ПСБ с 18 апреля позволил пенсионерам, постоянно проживающим на территории Абхазии, оформлять их в республике без необходимости выезда за ее пределы. На карты будут производиться зачисления пенсионных и социальных выплат от Социального фонда России. Оформление карт ПСБ доступно в 12 отделениях Сберегательного банка Республики Абхазия. Для обслуживания маломобильных пожилых людей организована работа выездных групп, доставляющих карты им домой.
https://ria.ru/20250506/psb-2015242556.html
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абхазия, псб (банк псб), банковские карты
Абхазия, ПСБ (Банк ПСБ), Банковские карты
Карты ПСБ получили более 11 тысяч российских пенсионеров - жителей Абхазии

Более половины российских пенсионеров в Абхазии получили карты ПСБ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Дебетовые карты ПСБ в Республике Абхазия менее чем за месяц оформили более 11 тысяч ее жителей - пенсионеров с российским гражданством, сообщает банк.
Это более 50% от проживающих в республике пенсионеров с гражданством РФ.
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Старт выдачи карт ПСБ с 18 апреля позволил пенсионерам, постоянно проживающим на территории Абхазии, оформлять их в республике без необходимости выезда за ее пределы. На карты будут производиться зачисления пенсионных и социальных выплат от Социального фонда России.
Оформление карт ПСБ доступно в 12 отделениях Сберегательного банка Республики Абхазия. Для обслуживания маломобильных пожилых людей организована работа выездных групп, доставляющих карты им домой.
 
АбхазияПСБ (Банк ПСБ)Банковские карты
 
 
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