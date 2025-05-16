https://ria.ru/20250516/karty-2017368922.html

Карты ПСБ получили более 11 тысяч российских пенсионеров - жителей Абхазии

Карты ПСБ получили более 11 тысяч российских пенсионеров - жителей Абхазии - РИА Новости, 16.05.2025

Карты ПСБ получили более 11 тысяч российских пенсионеров - жителей Абхазии

Дебетовые карты ПСБ в Республике Абхазия менее чем за месяц оформили более 11 тысяч ее жителей - пенсионеров с российским гражданством, сообщает банк. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T14:10:00+03:00

2025-05-16T14:10:00+03:00

2025-05-16T14:10:00+03:00

абхазия

псб (банк псб)

банковские карты

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Дебетовые карты ПСБ в Республике Абхазия менее чем за месяц оформили более 11 тысяч ее жителей - пенсионеров с российским гражданством, сообщает банк. Это более 50% от проживающих в республике пенсионеров с гражданством РФ. Старт выдачи карт ПСБ с 18 апреля позволил пенсионерам, постоянно проживающим на территории Абхазии, оформлять их в республике без необходимости выезда за ее пределы. На карты будут производиться зачисления пенсионных и социальных выплат от Социального фонда России. Оформление карт ПСБ доступно в 12 отделениях Сберегательного банка Республики Абхазия. Для обслуживания маломобильных пожилых людей организована работа выездных групп, доставляющих карты им домой.

https://ria.ru/20250506/psb-2015242556.html

абхазия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

абхазия, псб (банк псб), банковские карты