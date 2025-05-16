https://ria.ru/20250516/karty-2017368922.html
Карты ПСБ получили более 11 тысяч российских пенсионеров - жителей Абхазии
Карты ПСБ получили более 11 тысяч российских пенсионеров - жителей Абхазии - РИА Новости, 16.05.2025
Карты ПСБ получили более 11 тысяч российских пенсионеров - жителей Абхазии
Дебетовые карты ПСБ в Республике Абхазия менее чем за месяц оформили более 11 тысяч ее жителей - пенсионеров с российским гражданством, сообщает банк. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:10:00+03:00
2025-05-16T14:10:00+03:00
2025-05-16T14:10:00+03:00
абхазия
псб (банк псб)
банковские карты
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Дебетовые карты ПСБ в Республике Абхазия менее чем за месяц оформили более 11 тысяч ее жителей - пенсионеров с российским гражданством, сообщает банк. Это более 50% от проживающих в республике пенсионеров с гражданством РФ. Старт выдачи карт ПСБ с 18 апреля позволил пенсионерам, постоянно проживающим на территории Абхазии, оформлять их в республике без необходимости выезда за ее пределы. На карты будут производиться зачисления пенсионных и социальных выплат от Социального фонда России. Оформление карт ПСБ доступно в 12 отделениях Сберегательного банка Республики Абхазия. Для обслуживания маломобильных пожилых людей организована работа выездных групп, доставляющих карты им домой.
https://ria.ru/20250506/psb-2015242556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, псб (банк псб), банковские карты
Абхазия, ПСБ (Банк ПСБ), Банковские карты
Карты ПСБ получили более 11 тысяч российских пенсионеров - жителей Абхазии
Более половины российских пенсионеров в Абхазии получили карты ПСБ