https://ria.ru/20250516/karty-2017274320.html

В Рязани и Новосибирске раскрыли аферу с "Пушкинскими картами"

В Рязани и Новосибирске раскрыли аферу с "Пушкинскими картами" - РИА Новости, 16.05.2025

В Рязани и Новосибирске раскрыли аферу с "Пушкинскими картами"

Аферу с "Пушкинскими картами" на сумму более 30 миллионов рублей раскрыла полиция в Рязани и Новосибирске, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T09:45:00+03:00

2025-05-16T09:45:00+03:00

2025-05-16T10:03:00+03:00

рязань

новосибирск

происшествия

пушкинская карта

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Аферу с "Пушкинскими картами" на сумму более 30 миллионов рублей раскрыла полиция в Рязани и Новосибирске, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале."Аферу с "Пушкинскими картами" на сумму более 30 млн бюджетных средств выявили мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России совместно с сотрудниками УМВД России по Рязанской области и ГУ МВД России по Новосибирской области при содействии региональных управлений ФСБ России", - написала Волк.Следствие предварительно установило, что схемы, по которым действовали задержанные в Рязани и Новосибирске, оказались схожи. После регистрации на платформе "PRO.Культура.РФ" злоумышленники анонсировали культурные мероприятия, которые фактически не проводились. Деньги от продажи билетов, оплата которых производилась в рамках программы "Пушкинская карта", аферисты оставляли себе.Как отметила Волк, бывший заведующий отделом рязанского музея организовал продажу билетов от имени владельцев "Пушкинских карт" через посредников, обеспечивая их фиктивное гашение. Он зарегистрировал индивидуальных предпринимателей среди родственников и знакомых, с которыми заключил фиктивные договоры на услуги. В результате он обналичил более 10 миллионов рублей с апреля 2023 по май 2024 года.Кроме того, в Новосибирске трое местных жителей похитили свыше 22,5 миллионов рублей, продавая билеты на несуществующие экскурсии с мая по июль 2022 года. Деньги они тратили на личные нужды.При обысках у подозреваемых изъяты деньги, банковские карты и компьютерная техника. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. Фигурантам назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

https://ria.ru/20250516/mvd-2017266677.html

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Задержание мошенников, которые проводили аферы с "Пушкинскими картами" Аферу с "Пушкинскими картами" на сумму более 30 млн руб раскрыла полиция в Рязани и Новосибирске, сообщила представитель МВД Ирина Волк. После регистрации на платформе "PRO.Культура. РФ" злоумышленники анонсировали культурные мероприятия, которые фактически не проводились. Деньги от продажи билетов, оплата которых производилась в рамках программы "Пушкинская карта", аферисты оставляли себе. Возбуждены дела о мошенничестве в особо крупном размере. 2025-05-16T09:45 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

рязань, новосибирск, происшествия, пушкинская карта