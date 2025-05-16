https://ria.ru/20250516/kandidat-2017410671.html

Кандидат в президенты Румынии обвинил Францию во вмешательстве в выборы

Кандидат в президенты Румынии обвинил Францию во вмешательстве в выборы - РИА Новости, 16.05.2025

Кандидат в президенты Румынии обвинил Францию во вмешательстве в выборы

Кандидат на пост президента Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил президента Франции Эммануэля... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:20:00+03:00

2025-05-16T16:20:00+03:00

2025-05-16T16:43:00+03:00

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эммануэль макрон

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президентские выборы в румынии — 2025

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ПАРИЖ, 16 мая – РИА Новости. Кандидат на пост президента Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона во вмешательстве в румынские выборы. Второй тур президентских выборов в Румынии запланирован на 18 мая. В первом туре, который состоялся 4 мая, лидировал Симион, набрав 41% голосов, мэр Бухареста Никушор Дан с 21% голосов занял второе место. "Франция вмешалась в выборы в Румынии. Посол Франции по указанию Эммануэля Макрона провел переговоры с президентом Конституционного суда, который отменил результаты выборов в Румынии. Этот посол ездил в регионы по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата", - сказал Симион в эфире телеканал Cnews. Журналист указал на то, что после таких слов Симиона не примут в Елисейском дворце в случае победы на выборах. "Мне не нужно быть в Елисейском дворце. Я уважаю французский народ и французскую культуру, но я не уважаю империалистические замашки и вмешательство Эммануэля Макрона в наши демократии", - парировал политик. Он также обвинил Макрона в "диктаторских тенденциях", указав на то, что главному оппозиционному кандидату Марин Ле Пен французский суд запретил участие в выборах. "Во Франции, как и в других странах Европы, наблюдается желание править, не учитывая волю народа, а зачастую и против нее. Взять случай Марин Ле Пен, которой ряд судей запретили быть кандидатом (на выборах - ред.). Но не судьи решают, кто может быть кандидатом, а кто нет… Мне нравится Франция, ее культура и люди, но мне не нравятся диктаторские тенденции Эммануэля Макрона", - подчеркнул он. Он также указал на то, что "белой христианской Франции скоро не будет существовать", отметив, что стране необходимо изменить миграционную политику и "перестать калечить своих детей операциями по смене пола". Президентские выборы в Румынии в этом году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.

https://ria.ru/20250505/rumyniya-2015135108.html

https://ria.ru/20250515/rumyniya-2017129629.html

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в мире, румыния, франция, бухарест, эммануэль макрон, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025