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На жителя Камчатки завели дело за реабилитацию нацизма - РИА Новости, 16.05.2025
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01:55 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/kamchatka-2017245173.html
На жителя Камчатки завели дело за реабилитацию нацизма
На жителя Камчатки завели дело за реабилитацию нацизма - РИА Новости, 16.05.2025
На жителя Камчатки завели дело за реабилитацию нацизма
Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении местного жителя за реабилитацию нацизма, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T01:55:00+03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 мая – РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении местного жителя за реабилитацию нацизма, сообщает пресс-служба ведомства. "Возбуждено уголовное дело в отношении жителя краевой столицы по пункту "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ. В период с декабря 2023 года по апрель 2024 года 40-летний мужчина разместил в одном из мессенджеров комментарии, содержащие положительную оценку насильственных действий, признанных приговором Международного военного трибунала преступлением против человечности", - говорится в сообщении. В управлении ФСБ России по Камчатскому краю сообщили, что для подтверждения совершения преступления была проведена лингвистическая экспертиза. Она показала, что обвиняемый дал положительную оценку убийства евреев нацистами в период Второй мировой войны.
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происшествия, россия, камчатка, камчатский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Камчатка, Камчатский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На жителя Камчатки завели дело за реабилитацию нацизма

СК возбудил дело против жителя Камчатки за реабилитацию нацизма

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 мая – РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении местного жителя за реабилитацию нацизма, сообщает пресс-служба ведомства.
"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя краевой столицы по пункту "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ. В период с декабря 2023 года по апрель 2024 года 40-летний мужчина разместил в одном из мессенджеров комментарии, содержащие положительную оценку насильственных действий, признанных приговором Международного военного трибунала преступлением против человечности", - говорится в сообщении.
В управлении ФСБ России по Камчатскому краю сообщили, что для подтверждения совершения преступления была проведена лингвистическая экспертиза. Она показала, что обвиняемый дал положительную оценку убийства евреев нацистами в период Второй мировой войны.
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