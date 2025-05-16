https://ria.ru/20250516/kamchatka-2017245173.html

На жителя Камчатки завели дело за реабилитацию нацизма

На жителя Камчатки завели дело за реабилитацию нацизма - РИА Новости, 16.05.2025

На жителя Камчатки завели дело за реабилитацию нацизма

Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении местного жителя за реабилитацию нацизма, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T01:55:00+03:00

2025-05-16T01:55:00+03:00

2025-05-16T01:55:00+03:00

происшествия

россия

камчатка

камчатский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 мая – РИА Новости. Следователи на Камчатке возбудили уголовное дело в отношении местного жителя за реабилитацию нацизма, сообщает пресс-служба ведомства. "Возбуждено уголовное дело в отношении жителя краевой столицы по пункту "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ. В период с декабря 2023 года по апрель 2024 года 40-летний мужчина разместил в одном из мессенджеров комментарии, содержащие положительную оценку насильственных действий, признанных приговором Международного военного трибунала преступлением против человечности", - говорится в сообщении. В управлении ФСБ России по Камчатскому краю сообщили, что для подтверждения совершения преступления была проведена лингвистическая экспертиза. Она показала, что обвиняемый дал положительную оценку убийства евреев нацистами в период Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250510/proverka-2016260706.html

россия

камчатка

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, камчатка, камчатский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)