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Сын Кадышевой шокировал откровением о родителях: "Они для меня — капитал" - РИА Новости, 16.05.2025
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Шоубиз
 
19:25 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/kadysheva-2017373353.html
Сын Кадышевой шокировал откровением о родителях: "Они для меня — капитал"
Сын Кадышевой шокировал откровением о родителях: "Они для меня — капитал" - РИА Новости, 16.05.2025
Сын Кадышевой шокировал откровением о родителях: "Они для меня — капитал"
Надежда Кадышева — легенда российской эстрады, чьи песни знает вся страна. Ее ансамбль десятилетиями собирал полные залы, а дуэт с мужем Александром Костюком... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T19:25:00+03:00
2025-05-16T19:25:00+03:00
шоубиз
европа
надежда кадышева
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Надежда Кадышева — легенда российской эстрады, чьи песни знает вся страна. Ее ансамбль десятилетиями собирал полные залы, а дуэт с мужем Александром Костюком стал символом крепкой творческой и семейной пары. Однако за красивым фасадом скрывались непростые отношения, которые вскрыл бывший директор певицы Борис Горшков.В интервью и телепередачах он рассказал, как изменились Кадышева и Костюк с приходом славы, а их сын Григорий шокировал циничным заявлением о родителях: "Рассматриваю их как капитал, который ко мне придет".От скромности к звездной болезниБорис Горшков, много лет проработавший директором театра Кадышевой, вспоминал, что певица и ее муж поначалу были простыми и душевными людьми. Однако с ростом популярности и доходов их характер испортился."Они стали относиться к сотрудникам как к прислуге. Если раньше Надежда Никитична сама могла помочь с костюмами или угостить чаем, то позже даже разговаривала с нами свысока", — рассказывал Горшков.Жадность и увольнения без сожаленийПо словам экс-директора, в коллективе царила жесткая экономия. Артистам годами не повышали зарплаты, а тех, кто просил больше, просто увольняли."Были случаи, когда музыканты, проработавшие 10-15 лет, уходили в никуда только потому, что Кадышева не хотела платить им достойно. Оборот денег был огромный. Но все было в одни руки. А Григорий при этом рос как принц: ему подавай самое модное, самое громкое. Машина? Только такая, чтобы все оборачивались", — заявил Горшков."Папа, купи!" — воспитание деньгамиСын Кадышевой и Костюка, Григорий, с детства привык к роскоши. По словам Горшкова, мальчик требовал дорогие подарки, модные гаджеты и машины, которые должны были подчеркивать его статус.Бывший директор вспоминает, что Григорий вырос в атмосфере вседозволенности. Если ему хотелось новую иномарку — родители покупали. Если мечтал о поездке за границу — его сразу везли на курорт.Экс-директор признался, что в какой-то момент стал нянькой для сына Кадышевой. Артисты часто брали Горшкова с собой в заграничные поездки по Европе или в жаркие страны. Борису необходимо было развлекать наследника знаменитостей.Борис пытался разговаривать с Григорием на серьезные темы, особенно когда он был подростком. Горшков хотел донести Григорию, что он не всегда сможет жить за счет родителей, ему нужно учиться, заниматься каким-то делом, искать хобби и думать о будущем."Я как-то с ним разговаривал, мол, мама поет, папа играет. А что ты думаешь делать? На это он мне: "Что мне родители? Вот когда наследство оставят, да. Рассматриваю их как капитал, который ко мне придет", — в эфире шоу "Малахов" рассказывал Горшков, как его поразил сын Кадышевой.Кроме того, бывший директор предположил, что вся шумиха вокруг Григория создана намеренно. Цель звездных родителей раскрутить сына на эстраде. Горшков отметил, что сын певицы уже взял мамину фамилию, выступает вместе с ней на концертах. Звездный наследник явно не против отхватить часть популярности, денег и успеха Надежды."Думаю, поставлена задача в итоге сделать из него соло-певца. Но там ни голоса, ни слуха…" — высказал свое мнение экс-директор Кадышевой.Общественный резонансПосле откровений Горшкова в СМИ разгорелся скандал. Одни обвиняли Кадышеву и Костюка в том, что они избаловали сына, другие сомневались в правдивости слов экс-директора. Сама Кадышева обвинения никак не прокомментировала.Многие считают, что Григорий Кадышев — типичный продукт звездного воспитания. Когда ребенок растет в атмосфере вседозволенности, у него формируется потребительское отношение к родителям. Если с детства ему внушают, что деньги решают все, он начинает видеть в близких не людей, а источник благ.История семьи Кадышевых — яркий пример того, как деньги и известность могут разрушить даже самые крепкие, на первый взгляд, отношения. Родители, погруженные в карьеру, часто заменяют любовь и внимание материальными благам. Дети вырастая, воспринимают их не как близких людей, а как источник ресурсов. Общественность осуждает такие ситуации, но подобные сценарии все равно повторяются во многих звездных семьях.
европа
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РИА Новости
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5
4.7
96
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европа, надежда кадышева
Шоубиз, Европа, Надежда Кадышева

Сын Кадышевой шокировал откровением о родителях: "Они для меня — капитал"

© РИА Новости / Сергей Величинский | Перейти в медиабанкПевица Надежда Кадышева с супругом - музыкантом Александром Костюком - гости на праздничном концерте, посвященном 65-летию певца и композитора Вячеслава Добрынина в Государственном Кремлевском дворце
Певица Надежда Кадышева с супругом - музыкантом Александром Костюком - гости на праздничном концерте, посвященном 65-летию певца и композитора Вячеслава Добрынина в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Сергей Величинский
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Надежда Кадышева — легенда российской эстрады, чьи песни знает вся страна. Ее ансамбль десятилетиями собирал полные залы, а дуэт с мужем Александром Костюком стал символом крепкой творческой и семейной пары. Однако за красивым фасадом скрывались непростые отношения, которые вскрыл бывший директор певицы Борис Горшков.
В интервью и телепередачах он рассказал, как изменились Кадышева и Костюк с приходом славы, а их сын Григорий шокировал циничным заявлением о родителях: "Рассматриваю их как капитал, который ко мне придет".

От скромности к звездной болезни

Борис Горшков, много лет проработавший директором театра Кадышевой, вспоминал, что певица и ее муж поначалу были простыми и душевными людьми. Однако с ростом популярности и доходов их характер испортился.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПевица Надежда Кадышева выступает на праздничном концерте "Россия в моем сердце" на Манежной площади в Москве
Певица Надежда Кадышева выступает на праздничном концерте Россия в моем сердце на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Певица Надежда Кадышева выступает на праздничном концерте "Россия в моем сердце" на Манежной площади в Москве
"Они стали относиться к сотрудникам как к прислуге. Если раньше Надежда Никитична сама могла помочь с костюмами или угостить чаем, то позже даже разговаривала с нами свысока", — рассказывал Горшков.

Жадность и увольнения без сожалений

По словам экс-директора, в коллективе царила жесткая экономия. Артистам годами не повышали зарплаты, а тех, кто просил больше, просто увольняли.
"Были случаи, когда музыканты, проработавшие 10-15 лет, уходили в никуда только потому, что Кадышева не хотела платить им достойно. Оборот денег был огромный. Но все было в одни руки. А Григорий при этом рос как принц: ему подавай самое модное, самое громкое. Машина? Только такая, чтобы все оборачивались", — заявил Горшков.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Надежда Кадышева во время концертной программы "Песни для любимых" в Кремле, посвященной 8 Марта
Певица Надежда Кадышева во время концертной программы Песни для любимых в Кремле, посвященной 8 Марта - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Надежда Кадышева во время концертной программы "Песни для любимых" в Кремле, посвященной 8 Марта

"Папа, купи!" — воспитание деньгами

Сын Кадышевой и Костюка, Григорий, с детства привык к роскоши. По словам Горшкова, мальчик требовал дорогие подарки, модные гаджеты и машины, которые должны были подчеркивать его статус.
Бывший директор вспоминает, что Григорий вырос в атмосфере вседозволенности. Если ему хотелось новую иномарку — родители покупали. Если мечтал о поездке за границу — его сразу везли на курорт.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкНадежда и Григорий Кадышевы выступают на праздничном концерте "НАШИ. За Россию-Матушку!" в Москве
Надежда и Григорий Кадышевы выступают на праздничном концерте НАШИ. За Россию-Матушку! в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Надежда и Григорий Кадышевы выступают на праздничном концерте "НАШИ. За Россию-Матушку!" в Москве
Экс-директор признался, что в какой-то момент стал нянькой для сына Кадышевой. Артисты часто брали Горшкова с собой в заграничные поездки по Европе или в жаркие страны. Борису необходимо было развлекать наследника знаменитостей.
Борис пытался разговаривать с Григорием на серьезные темы, особенно когда он был подростком. Горшков хотел донести Григорию, что он не всегда сможет жить за счет родителей, ему нужно учиться, заниматься каким-то делом, искать хобби и думать о будущем.
"Я как-то с ним разговаривал, мол, мама поет, папа играет. А что ты думаешь делать? На это он мне: "Что мне родители? Вот когда наследство оставят, да. Рассматриваю их как капитал, который ко мне придет", — в эфире шоу "Малахов" рассказывал Горшков, как его поразил сын Кадышевой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Надежда Кадышева выступает на концерте "Спасибо за верность, потомки!" в рамках проекта "Международная сцена Бессмертного полка" в Москве
Певица Надежда Кадышева выступает на концерте Спасибо за верность, потомки! в рамках проекта Международная сцена Бессмертного полка в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Надежда Кадышева выступает на концерте "Спасибо за верность, потомки!" в рамках проекта "Международная сцена Бессмертного полка" в Москве
Кроме того, бывший директор предположил, что вся шумиха вокруг Григория создана намеренно. Цель звездных родителей раскрутить сына на эстраде. Горшков отметил, что сын певицы уже взял мамину фамилию, выступает вместе с ней на концертах. Звездный наследник явно не против отхватить часть популярности, денег и успеха Надежды.
"Думаю, поставлена задача в итоге сделать из него соло-певца. Но там ни голоса, ни слуха…" — высказал свое мнение экс-директор Кадышевой.

Общественный резонанс

После откровений Горшкова в СМИ разгорелся скандал. Одни обвиняли Кадышеву и Костюка в том, что они избаловали сына, другие сомневались в правдивости слов экс-директора. Сама Кадышева обвинения никак не прокомментировала.
Многие считают, что Григорий Кадышев — типичный продукт звездного воспитания. Когда ребенок растет в атмосфере вседозволенности, у него формируется потребительское отношение к родителям. Если с детства ему внушают, что деньги решают все, он начинает видеть в близких не людей, а источник благ.
© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкОткрытие международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске
Открытие международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
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Открытие международного фестиваля искусств "Славянский базар" в Витебске
История семьи Кадышевых — яркий пример того, как деньги и известность могут разрушить даже самые крепкие, на первый взгляд, отношения. Родители, погруженные в карьеру, часто заменяют любовь и внимание материальными благам. Дети вырастая, воспринимают их не как близких людей, а как источник ресурсов. Общественность осуждает такие ситуации, но подобные сценарии все равно повторяются во многих звездных семьях.
 
ШоубизЕвропаНадежда Кадышева
 
 
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