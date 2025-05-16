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Кабул пообещал помогать российским компаниям в Афганистане

Кабул пообещал помогать российским компаниям в Афганистане - РИА Новости, 16.05.2025

Кабул пообещал помогать российским компаниям в Афганистане

Кабул будет помогать российским компаниям, работающим в Афганистане, в том числе в вопросах обеспечения безопасности, заявил вице-премьер Афганистана Абдул Гани РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T11:03:00+03:00

2025-05-16T11:03:00+03:00

2025-05-16T11:03:00+03:00

афганистан

кабул (город)

казань

нуриддин азизи

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КАЗАНЬ, 16 мая – РИА Новости. Кабул будет помогать российским компаниям, работающим в Афганистане, в том числе в вопросах обеспечения безопасности, заявил вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар. "Я приглашаю все российские компании, инвесторов и особенно частный сектор инвестировать в Афганистан. Я уверяю вас, что (будут созданы – ред.) все условия как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения закона. Мы будем помогать российским инвесторам и компаниям в Афганистане", - сказал он на форуме "Россия - Исламский мир". Делегация Афганистана во главе с вице-премьером Абдул Гани Барадаром прибыла в Казань 14 мая, в ее состав также входят министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи, а также министр транспорта и гражданской авиации Хамидулла Ахундзаде. -0-

https://ria.ru/20250516/rossija-2017294466.html

афганистан

кабул (город)

казань

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афганистан, кабул (город), казань, нуриддин азизи