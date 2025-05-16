https://ria.ru/20250516/kabul-2017298614.html
Кабул пообещал помогать российским компаниям в Афганистане
Кабул пообещал помогать российским компаниям в Афганистане - РИА Новости, 16.05.2025
Кабул пообещал помогать российским компаниям в Афганистане
Кабул будет помогать российским компаниям, работающим в Афганистане, в том числе в вопросах обеспечения безопасности, заявил вице-премьер Афганистана Абдул Гани РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T11:03:00+03:00
2025-05-16T11:03:00+03:00
2025-05-16T11:03:00+03:00
афганистан
кабул (город)
казань
нуриддин азизи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012067226_0:215:3072:1943_1920x0_80_0_0_af58b9537e315fbf68195872ea524d36.jpg
КАЗАНЬ, 16 мая – РИА Новости. Кабул будет помогать российским компаниям, работающим в Афганистане, в том числе в вопросах обеспечения безопасности, заявил вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар. "Я приглашаю все российские компании, инвесторов и особенно частный сектор инвестировать в Афганистан. Я уверяю вас, что (будут созданы – ред.) все условия как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения закона. Мы будем помогать российским инвесторам и компаниям в Афганистане", - сказал он на форуме "Россия - Исламский мир". Делегация Афганистана во главе с вице-премьером Абдул Гани Барадаром прибыла в Казань 14 мая, в ее состав также входят министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи, а также министр транспорта и гражданской авиации Хамидулла Ахундзаде. -0-
https://ria.ru/20250516/rossija-2017294466.html
афганистан
кабул (город)
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012067226_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_58db84838db114ab7588fe16bc4e4071.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, кабул (город), казань, нуриддин азизи
Афганистан, Кабул (город), Казань, Нуриддин Азизи
Кабул пообещал помогать российским компаниям в Афганистане
Вице-премьер Кабула Барадар: Кабул будет помогать российским компаниям