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Кабул пообещал помогать российским компаниям в Афганистане - РИА Новости, 16.05.2025
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11:03 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/kabul-2017298614.html
Кабул пообещал помогать российским компаниям в Афганистане
Кабул пообещал помогать российским компаниям в Афганистане - РИА Новости, 16.05.2025
Кабул пообещал помогать российским компаниям в Афганистане
Кабул будет помогать российским компаниям, работающим в Афганистане, в том числе в вопросах обеспечения безопасности, заявил вице-премьер Афганистана Абдул Гани РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T11:03:00+03:00
2025-05-16T11:03:00+03:00
афганистан
кабул (город)
казань
нуриддин азизи
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КАЗАНЬ, 16 мая – РИА Новости. Кабул будет помогать российским компаниям, работающим в Афганистане, в том числе в вопросах обеспечения безопасности, заявил вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар. "Я приглашаю все российские компании, инвесторов и особенно частный сектор инвестировать в Афганистан. Я уверяю вас, что (будут созданы – ред.) все условия как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения закона. Мы будем помогать российским инвесторам и компаниям в Афганистане", - сказал он на форуме "Россия - Исламский мир". Делегация Афганистана во главе с вице-премьером Абдул Гани Барадаром прибыла в Казань 14 мая, в ее состав также входят министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи, а также министр транспорта и гражданской авиации Хамидулла Ахундзаде. -0-
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афганистан
кабул (город)
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афганистан, кабул (город), казань, нуриддин азизи
Афганистан, Кабул (город), Казань, Нуриддин Азизи
Кабул пообещал помогать российским компаниям в Афганистане

Вице-премьер Кабула Барадар: Кабул будет помогать российским компаниям

© AP Photo / Siddiqullah AlizaiВид на Кабул, Афганистан
Вид на Кабул, Афганистан - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Siddiqullah Alizai
Вид на Кабул, Афганистан. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 16 мая – РИА Новости. Кабул будет помогать российским компаниям, работающим в Афганистане, в том числе в вопросах обеспечения безопасности, заявил вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар.
"Я приглашаю все российские компании, инвесторов и особенно частный сектор инвестировать в Афганистан. Я уверяю вас, что (будут созданы – ред.) все условия как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения закона. Мы будем помогать российским инвесторам и компаниям в Афганистане", - сказал он на форуме "Россия - Исламский мир".
Делегация Афганистана во главе с вице-премьером Абдул Гани Барадаром прибыла в Казань 14 мая, в ее состав также входят министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи, а также министр транспорта и гражданской авиации Хамидулла Ахундзаде. -0-
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время сессии российско-афганского диалога на форуме Россия - Исламский мир. KazanForum. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Оверчук рассказал о проектных предложениях Афганистана
16 мая, 10:52
 
АфганистанКабул (город)КазаньНуриддин Азизи
 
 
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