https://ria.ru/20250516/kabul-2017297376.html

Кабул надеется на помощь Москвы в постройке Трансафганской железной дороги

Кабул надеется на помощь Москвы в постройке Трансафганской железной дороги - РИА Новости, 16.05.2025

Кабул надеется на помощь Москвы в постройке Трансафганской железной дороги

Кабул рассчитывает на скорое начало реализации с участием РФ проекта Трансафганской железной дороги, заявил вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T10:57:00+03:00

2025-05-16T10:57:00+03:00

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КАЗАНЬ, 16 мая – РИА Новости. Кабул рассчитывает на скорое начало реализации с участием РФ проекта Трансафганской железной дороги, заявил вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар. "У нас есть проект Трансафганской железной дороги: коридор, который соединяет Среднюю Азию с Южной Азией. Мы желаем, чтобы Россия сыграла большую роль в этом проекте, и чтобы практическая работа над проектом началась", - сказал он на форуме "Россия - Исламский мир" в Казани. Как отметил афганский вице-премьер, у Кабула также есть проект создания дополнительного туннеля в перевале Саланг, к осуществлению которого афганская сторона хотела бы привлечь российских специалистов. Он напомнил, что первый тоннель был создан еще при помощи Советского Союза. "Хотим, чтобы Афганистану была оказана помощь, исходя из опыта, который имеет Российская Федерация в строительстве и в инженерной части", - добавил он. Делегация Афганистана во главе с вице-премьером Абдул Гани Барадаром прибыла в Казань 14 мая, в ее состав также входят министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи, а также министр транспорта и гражданской авиации Хамидулла Ахундзаде.

https://ria.ru/20250516/rossija-2017292060.html

https://ria.ru/20250502/afganistan-2014663779.html

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в мире, россия, афганистан, кабул (город), нуриддин азизи