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Кабул надеется на помощь Москвы в постройке Трансафганской железной дороги - РИА Новости, 16.05.2025
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10:57 16.05.2025 (обновлено: 11:05 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/kabul-2017297376.html
Кабул надеется на помощь Москвы в постройке Трансафганской железной дороги
Кабул надеется на помощь Москвы в постройке Трансафганской железной дороги - РИА Новости, 16.05.2025
Кабул надеется на помощь Москвы в постройке Трансафганской железной дороги
Кабул рассчитывает на скорое начало реализации с участием РФ проекта Трансафганской железной дороги, заявил вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:57:00+03:00
2025-05-16T11:05:00+03:00
в мире
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КАЗАНЬ, 16 мая – РИА Новости. Кабул рассчитывает на скорое начало реализации с участием РФ проекта Трансафганской железной дороги, заявил вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар. "У нас есть проект Трансафганской железной дороги: коридор, который соединяет Среднюю Азию с Южной Азией. Мы желаем, чтобы Россия сыграла большую роль в этом проекте, и чтобы практическая работа над проектом началась", - сказал он на форуме "Россия - Исламский мир" в Казани. Как отметил афганский вице-премьер, у Кабула также есть проект создания дополнительного туннеля в перевале Саланг, к осуществлению которого афганская сторона хотела бы привлечь российских специалистов. Он напомнил, что первый тоннель был создан еще при помощи Советского Союза. "Хотим, чтобы Афганистану была оказана помощь, исходя из опыта, который имеет Российская Федерация в строительстве и в инженерной части", - добавил он. Делегация Афганистана во главе с вице-премьером Абдул Гани Барадаром прибыла в Казань 14 мая, в ее состав также входят министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи, а также министр транспорта и гражданской авиации Хамидулла Ахундзаде.
https://ria.ru/20250516/rossija-2017292060.html
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в мире, россия, афганистан, кабул (город), нуриддин азизи
В мире, Россия, Афганистан, Кабул (город), Нуриддин Азизи
Кабул надеется на помощь Москвы в постройке Трансафганской железной дороги

Кабул пригласил Россию принять участие в проекте Трансафганской железной дороги

© РИА Новости / Александр Гращенков | Перейти в медиабанкВид города Кабул
Вид города Кабул - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Александр Гращенков
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КАЗАНЬ, 16 мая – РИА Новости. Кабул рассчитывает на скорое начало реализации с участием РФ проекта Трансафганской железной дороги, заявил вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар.
"У нас есть проект Трансафганской железной дороги: коридор, который соединяет Среднюю Азию с Южной Азией. Мы желаем, чтобы Россия сыграла большую роль в этом проекте, и чтобы практическая работа над проектом началась", - сказал он на форуме "Россия - Исламский мир" в Казани.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время сессии российско-афганского диалога на форуме Россия - Исламский мир. KazanForum. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Оверчук заявил о возможном сотрудничестве с Кабулом в сфере строительства
16 мая, 10:48
Как отметил афганский вице-премьер, у Кабула также есть проект создания дополнительного туннеля в перевале Саланг, к осуществлению которого афганская сторона хотела бы привлечь российских специалистов. Он напомнил, что первый тоннель был создан еще при помощи Советского Союза.
"Хотим, чтобы Афганистану была оказана помощь, исходя из опыта, который имеет Российская Федерация в строительстве и в инженерной части", - добавил он.
Делегация Афганистана во главе с вице-премьером Абдул Гани Барадаром прибыла в Казань 14 мая, в ее состав также входят министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи, а также министр транспорта и гражданской авиации Хамидулла Ахундзаде.
Работа форума Россия - исламский мир: KAZANFORUM - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
На KazanForum приедут министры торговли и транспорта Афганистана
2 мая, 11:42
 
В миреРоссияАфганистанКабул (город)Нуриддин Азизи
 
 
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