https://ria.ru/20250516/izrail-2017478262.html
Израиль заявил о нанесении серьезного ущерба портам в Йемене
Израиль заявил о нанесении серьезного ущерба портам в Йемене - РИА Новости, 16.05.2025
Израиль заявил о нанесении серьезного ущерба портам в Йемене
ВВС Израиля в пятницу снова атаковали порты в Йемене, контролируемые движением "Ансар Алла" (хуситы), и нанесли серьезный ущерб, заявил министр обороны Израиля... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T19:06:00+03:00
2025-05-16T19:06:00+03:00
2025-05-16T19:06:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. ВВС Израиля в пятницу снова атаковали порты в Йемене, контролируемые движением "Ансар Алла" (хуситы), и нанесли серьезный ущерб, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. "Армия обороны Израиля только что атаковала и нанесла серьезный ущерб портам в Йемене, находящимся под контролем террористической организации хуситов", - заявил Кац, слова которого распространила пресс-служба израильского минобороны. Министр отметил, что аэропорт в Сане, атакованный Израилем ранее в мае, остается по-прежнему разрушенным. "Как мы уже говорили: если хуситы продолжат обстреливать ракетами Государство Израиль, они будут страдать от болезненных ударов", - подчеркнул Кац. Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, йемен, сана, исраэль кац, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Йемен, Сана, Исраэль Кац, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль заявил о нанесении серьезного ущерба портам в Йемене
Минобороны Израиля заявило о новой атаке на порты в Йемене и нанесении им ущерба