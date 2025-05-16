https://ria.ru/20250516/izrail-2017478262.html

Израиль заявил о нанесении серьезного ущерба портам в Йемене

Израиль заявил о нанесении серьезного ущерба портам в Йемене - РИА Новости, 16.05.2025

Израиль заявил о нанесении серьезного ущерба портам в Йемене

ВВС Израиля в пятницу снова атаковали порты в Йемене, контролируемые движением "Ансар Алла" (хуситы), и нанесли серьезный ущерб, заявил министр обороны Израиля... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T19:06:00+03:00

2025-05-16T19:06:00+03:00

2025-05-16T19:06:00+03:00

в мире

израиль

йемен

сана

исраэль кац

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013772967_0:0:2306:1297_1920x0_80_0_0_7b95206d06cfc52138fb59bc11e13a63.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. ВВС Израиля в пятницу снова атаковали порты в Йемене, контролируемые движением "Ансар Алла" (хуситы), и нанесли серьезный ущерб, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. "Армия обороны Израиля только что атаковала и нанесла серьезный ущерб портам в Йемене, находящимся под контролем террористической организации хуситов", - заявил Кац, слова которого распространила пресс-служба израильского минобороны. Министр отметил, что аэропорт в Сане, атакованный Израилем ранее в мае, остается по-прежнему разрушенным. "Как мы уже говорили: если хуситы продолжат обстреливать ракетами Государство Израиль, они будут страдать от болезненных ударов", - подчеркнул Кац. Хуситы с конца 2023 года запустили по Израилю сотни ракет и беспилотников, объясняя свои действия солидарностью с палестинским народом в Газе, где продолжается военная операция Израиля. Большинство этих атак были предотвращены средствами противоракетной обороны, однако были зафиксированы и попадания по территории Израиля. Израиль в ответ провел несколько масштабных воздушных операций против объектов хуситов в Йемене, включая порты, электростанции, заводы и аэропорт Саны.

https://ria.ru/20250506/izrail-2015314360.html

израиль

йемен

сана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, йемен, сана, исраэль кац, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году