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ЦБ снизил критерии для инвесторов - РИА Новости, 16.05.2025
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17:29 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/investitsii-2017445112.html
ЦБ снизил критерии для инвесторов
ЦБ снизил критерии для инвесторов - РИА Новости, 16.05.2025
ЦБ снизил критерии для инвесторов
Критерий среднего размера годового дохода для получение статуса квалифицированного инвестора снижен с 20 до 12 миллионов рублей, рассказал журналистам... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:29:00+03:00
2025-05-16T17:29:00+03:00
экономика
михаил мамута
центральный банк рф (цб рф)
науфор
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Критерий среднего размера годового дохода для получение статуса квалифицированного инвестора снижен с 20 до 12 миллионов рублей, рассказал журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута. "Да, мы снизили его до 12 миллионов, и в том нормативном акте, который сегодня был одобрен советом директоров для направления в Минюст, ровно эта цифра", - сказал он в кулуарах конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок". ЦБ РФ в марте представил новые критерии, при которых инвестор сможет получить статус квалифицированного. В качестве самостоятельного критерия был предложен средний доход за последние два года, который должен быть не менее 20 миллионов рублей в год. При этом деньги, полученные от продажи недвижимости, предлагалось не учитывать. Совет директоров Банка России в пятницу одобрил новые критерии для получения статуса квалифицированного инвестора, ранее в ходе выступления на конференции сообщил Мамута. Вместе с тем ЦБ РФ не видит возможности для снижения имущественного критерия, продолжил он. "Думаю, что нет. Мы обсуждали это много раз. И самое главное, что в этом нет смысла. Потому что появление новых критериев, а также их сочетание не сокращает, а расширяет возможности признания инвестора квалифицированным", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250511/geraschenko-2016384546.html
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экономика, михаил мамута, центральный банк рф (цб рф), науфор
Экономика, Михаил Мамута, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), НАУФОР
ЦБ снизил критерии для инвесторов

ЦБ снизил критерий дохода для получения статуса квалифицированного инвестора

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Критерий среднего размера годового дохода для получение статуса квалифицированного инвестора снижен с 20 до 12 миллионов рублей, рассказал журналистам руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута.
"Да, мы снизили его до 12 миллионов, и в том нормативном акте, который сегодня был одобрен советом директоров для направления в Минюст, ровно эта цифра", - сказал он в кулуарах конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".
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ЦБ РФ в марте представил новые критерии, при которых инвестор сможет получить статус квалифицированного. В качестве самостоятельного критерия был предложен средний доход за последние два года, который должен быть не менее 20 миллионов рублей в год. При этом деньги, полученные от продажи недвижимости, предлагалось не учитывать.
Совет директоров Банка России в пятницу одобрил новые критерии для получения статуса квалифицированного инвестора, ранее в ходе выступления на конференции сообщил Мамута.
Вместе с тем ЦБ РФ не видит возможности для снижения имущественного критерия, продолжил он. "Думаю, что нет. Мы обсуждали это много раз. И самое главное, что в этом нет смысла. Потому что появление новых критериев, а также их сочетание не сокращает, а расширяет возможности признания инвестора квалифицированным", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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ЭкономикаМихаил МамутаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)НАУФОР
 
 
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