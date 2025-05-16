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Минюст внес новые организации в реестр иноагентов - РИА Новости, 16.05.2025
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17:07 16.05.2025 (обновлено: 17:40 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/inoagent-2017439085.html
Минюст внес новые организации в реестр иноагентов
Минюст внес новые организации в реестр иноагентов - РИА Новости, 16.05.2025
Минюст внес новые организации в реестр иноагентов
Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов "Независимую ассоциацию врачей"*, движение "Европейский Петербург"* и организацию "Земский... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:07:00+03:00
2025-05-16T17:40:00+03:00
россия
общество
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов "Независимую ассоциацию врачей"*, движение "Европейский Петербург"* и организацию "Земский съезд"*, сообщается на сайте ведомства."Шестнадцатого мая в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены &lt;...&gt; международная общественная организация "Независимая ассоциация врачей"*, общественно-политическое движение "Европейский Петербург"*, а также организация "Земский съезд"*, - говорится в сообщении.По информации министерства, они, в частности, распространяли фейки о решениях российских властей и армии РФ, выступали против специальной военной операции, распространяли материалы иностранных агентов.Кроме того, отмечается в сообщении, в число учредителей организаций "Европейский Петербург"* и "Земский съезд"* входили граждане, ранее внесенные в реестр иностранных агентов.Вместе с тем, в соответствии с распоряжением Минюста России из реестра в связи с ликвидацией исключено ООО "Как бы иноагент"*.* Организация, признанная в Россией нежелательной и иностранным агентом
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россия, общество
Россия, Общество
Минюст внес новые организации в реестр иноагентов

Минюст внес в реестр иноагентов три новые организации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции Российской Федерации
Здание министерства юстиции Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства юстиции Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов "Независимую ассоциацию врачей"*, движение "Европейский Петербург"* и организацию "Земский съезд"*, сообщается на сайте ведомства.
"Шестнадцатого мая в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <...> международная общественная организация "Независимая ассоциация врачей"*, общественно-политическое движение "Европейский Петербург"*, а также организация "Земский съезд"*, - говорится в сообщении.

По информации министерства, они, в частности, распространяли фейки о решениях российских властей и армии РФ, выступали против специальной военной операции, распространяли материалы иностранных агентов.
Кроме того, отмечается в сообщении, в число учредителей организаций "Европейский Петербург"* и "Земский съезд"* входили граждане, ранее внесенные в реестр иностранных агентов.
Вместе с тем, в соответствии с распоряжением Минюста России из реестра в связи с ликвидацией исключено ООО "Как бы иноагент"*.

* Организация, признанная в Россией нежелательной и иностранным агентом
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