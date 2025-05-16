https://ria.ru/20250516/inoagent-2017439085.html

Минюст внес новые организации в реестр иноагентов

Минюст внес новые организации в реестр иноагентов - РИА Новости, 16.05.2025

Минюст внес новые организации в реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов "Независимую ассоциацию врачей"*, движение "Европейский Петербург"* и организацию "Земский... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T17:07:00+03:00

2025-05-16T17:07:00+03:00

2025-05-16T17:40:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов "Независимую ассоциацию врачей"*, движение "Европейский Петербург"* и организацию "Земский съезд"*, сообщается на сайте ведомства."Шестнадцатого мая в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <...> международная общественная организация "Независимая ассоциация врачей"*, общественно-политическое движение "Европейский Петербург"*, а также организация "Земский съезд"*, - говорится в сообщении.По информации министерства, они, в частности, распространяли фейки о решениях российских властей и армии РФ, выступали против специальной военной операции, распространяли материалы иностранных агентов.Кроме того, отмечается в сообщении, в число учредителей организаций "Европейский Петербург"* и "Земский съезд"* входили граждане, ранее внесенные в реестр иностранных агентов.Вместе с тем, в соответствии с распоряжением Минюста России из реестра в связи с ликвидацией исключено ООО "Как бы иноагент"*.* Организация, признанная в Россией нежелательной и иностранным агентом

https://ria.ru/20250515/shtraf-2017092666.html

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