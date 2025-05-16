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Хуснуллин провел переговоры с афганской делегацией

Хуснуллин провел переговоры с афганской делегацией - РИА Новости, 16.05.2025

Хуснуллин провел переговоры с афганской делегацией

Вице-премьер России Марат Хуснуллин провел переговоры с делегацией Афганистана, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану Замир... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T10:38:00+03:00

2025-05-16T10:38:00+03:00

2025-05-16T10:38:00+03:00

афганистан

россия

казань

марат хуснуллин

замир кабулов

дмитрий жирнов

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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Вице-премьер России Марат Хуснуллин провел переговоры с делегацией Афганистана, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. "Мы с нашим послом в Кабуле Дмитрием Жирновым встречались в составе делегации Марата Хуснуллина, у него была встреча, они обсуждали профильные темы", - сказал он на полях форум "Россия - Исламский мир. KazanForum". Делегация Афганистана во главе с вице-премьером Абдул Гани Барадаром прибыла в Казань 14 мая, в ее состав также входят министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи, а также министр транспорта и гражданской авиации Хамидулла Ахундзаде. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

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афганистан

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афганистан, россия, казань, марат хуснуллин, замир кабулов, дмитрий жирнов