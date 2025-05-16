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Хуснуллин провел переговоры с афганской делегацией - РИА Новости, 16.05.2025
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10:38 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/husnullin-2017287145.html
Хуснуллин провел переговоры с афганской делегацией
Хуснуллин провел переговоры с афганской делегацией - РИА Новости, 16.05.2025
Хуснуллин провел переговоры с афганской делегацией
Вице-премьер России Марат Хуснуллин провел переговоры с делегацией Афганистана, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану Замир... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:38:00+03:00
2025-05-16T10:38:00+03:00
афганистан
россия
казань
марат хуснуллин
замир кабулов
дмитрий жирнов
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Вице-премьер России Марат Хуснуллин провел переговоры с делегацией Афганистана, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. "Мы с нашим послом в Кабуле Дмитрием Жирновым встречались в составе делегации Марата Хуснуллина, у него была встреча, они обсуждали профильные темы", - сказал он на полях форум "Россия - Исламский мир. KazanForum". Делегация Афганистана во главе с вице-премьером Абдул Гани Барадаром прибыла в Казань 14 мая, в ее состав также входят министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи, а также министр транспорта и гражданской авиации Хамидулла Ахундзаде. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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афганистан, россия, казань, марат хуснуллин, замир кабулов, дмитрий жирнов
Афганистан, Россия, Казань, Марат Хуснуллин, Замир Кабулов, Дмитрий Жирнов
Хуснуллин провел переговоры с афганской делегацией

Вице-премьер Хуснуллин провел переговоры с делегацией Афганистана

© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаВице-премьер России Марат Хуснуллин
Вице-премьер России Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Вице-премьер России Марат Хуснуллин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Вице-премьер России Марат Хуснуллин провел переговоры с делегацией Афганистана, заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.
"Мы с нашим послом в Кабуле Дмитрием Жирновым встречались в составе делегации Марата Хуснуллина, у него была встреча, они обсуждали профильные темы", - сказал он на полях форум "Россия - Исламский мир. KazanForum".
Делегация Афганистана во главе с вице-премьером Абдул Гани Барадаром прибыла в Казань 14 мая, в ее состав также входят министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи, а также министр транспорта и гражданской авиации Хамидулла Ахундзаде.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
Глава Республики Татарстан, председатель Группы стратегического видения Россия – Исламский мир Рустам Минниханов во время торжественного открытия XVI Международного экономического форума Россия – Исламский мир: КаzanForum - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Татарстан и Афганистан обсудили перспективы сотрудничества
15 мая, 15:34
 
АфганистанРоссияКазаньМарат ХуснуллинЗамир КабуловДмитрий Жирнов
 
 
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