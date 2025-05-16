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Запрет майнинга криптовалют в Хакасии рассмотрят на правкоме - РИА Новости, 16.05.2025
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12:32 16.05.2025 (обновлено: 12:33 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/hakasija-2017318545.html
Запрет майнинга криптовалют в Хакасии рассмотрят на правкоме
Запрет майнинга криптовалют в Хакасии рассмотрят на правкоме - РИА Новости, 16.05.2025
Запрет майнинга криптовалют в Хакасии рассмотрят на правкоме
Запрет майнинга криптовалют в Хакасии будет рассмотрен на следующей правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:32:00+03:00
2025-05-16T12:33:00+03:00
республика хакасия
россия
республика бурятия
евгений грабчак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
майнинг
экономика
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Запрет майнинга криптовалют в Хакасии будет рассмотрен на следующей правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, заявил РИА Новости в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. Ранее в Минэнерго сообщали, что полный или частичный запрет майнинга может быть введен в Карелии, Пензенской области и Хакасии, а также круглогодичный запрет планируют ввести в Забайкалье и Бурятии из-за такого же дефицита энергии, как в Иркутской области. "По Хакасии должны рассмотреть на правкоме", - сказал замминистра в ответ на вопрос, когда будет принято решение по запрету майнинга в Карелии, Пензенской области и Хакасии. В ответ на уточняющий вопрос замминистра добавил, что правительственные комиссии проходят регулярно раз в месяц в очной и заочной формах. Возможность запрета в других ранее озвученных регионах, помимо Хакасии, еще обсуждается, добавил он. "Решение о запрете принимается правительственной комиссией по обращению либо министерства энергетики.., либо глав субъектов. Субъекты обратились, но пока нам нужно понять.., насколько тот запрет, который они предлагают ввести, поможет решить те задачи, которые они перед собой видят", - объяснил он. Что касается Забайкалья и Бурятии, Грабчак также пояснил, что полный круглогодичный запрет на этих территориях "логичен", так как эти регионы связаны одной энергозоной с югом Иркутской области, где уже введен полный запрет майнинга до 2031 года из-за энергодефицита. Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный. Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
https://ria.ru/20250405/kriptovalyuta-2009464647.html
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республика хакасия
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республика хакасия, россия, республика бурятия, евгений грабчак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), майнинг, экономика
Республика Хакасия, Россия, Республика Бурятия, Евгений Грабчак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), майнинг, Экономика
Запрет майнинга криптовалют в Хакасии рассмотрят на правкоме

Замминистра энергетики Грабчак: запрет майнинга в Хакасии обсудят на правкоме

CC0 / vjkombajn / Криптовалюта биткоин
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Запрет майнинга криптовалют в Хакасии будет рассмотрен на следующей правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, заявил РИА Новости в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.
Ранее в Минэнерго сообщали, что полный или частичный запрет майнинга может быть введен в Карелии, Пензенской области и Хакасии, а также круглогодичный запрет планируют ввести в Забайкалье и Бурятии из-за такого же дефицита энергии, как в Иркутской области.
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"По Хакасии должны рассмотреть на правкоме", - сказал замминистра в ответ на вопрос, когда будет принято решение по запрету майнинга в Карелии, Пензенской области и Хакасии. В ответ на уточняющий вопрос замминистра добавил, что правительственные комиссии проходят регулярно раз в месяц в очной и заочной формах.
Возможность запрета в других ранее озвученных регионах, помимо Хакасии, еще обсуждается, добавил он.
"Решение о запрете принимается правительственной комиссией по обращению либо министерства энергетики.., либо глав субъектов. Субъекты обратились, но пока нам нужно понять.., насколько тот запрет, который они предлагают ввести, поможет решить те задачи, которые они перед собой видят", - объяснил он.
Что касается Забайкалья и Бурятии, Грабчак также пояснил, что полный круглогодичный запрет на этих территориях "логичен", так как эти регионы связаны одной энергозоной с югом Иркутской области, где уже введен полный запрет майнинга до 2031 года из-за энергодефицита.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный.
Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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Республика ХакасияРоссияРеспублика БурятияЕвгений ГрабчакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)майнингЭкономика
 
 
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