Депутат Госдумы назвал заявление Зеленского о Крыме демагогией
Депутат Ивлев: заявление Зеленского о Крыме является демагогией
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025 года
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Россия не нуждается в демагогических признаниях Владимира Зеленского о территориальной принадлежности Крыма и новых регионов, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
"Россия не нуждается в демагогических признаниях Зеленского о принадлежности Крыма, Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Для нас важнее многомиллионное голосование жителей этих регионов на демократических референдумах за вхождение в Российскую Федерацию, чем мнение диктатора киевского режима", — сказал Ивлев агентству.
При этом, по его словам, ссылка Зеленского на конституцию Украины несостоятельна.
"На Украине нет всенародно принятой конституции. Украинские вожди ни разу в истории страны не доверили своему народу проголосовать за конституцию. В отличие от конституции России, принятой на всенародном голосовании, конституция Украины принималась и изменялась только депутатами Верховной рады, кворум в которой составляет лишь 226 мандатов, находящихся под воздействием олигархических групп и агентов влияния зарубежных стран", — сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.