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Депутат Госдумы назвал заявление Зеленского о Крыме демагогией - РИА Новости, 16.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:54 16.05.2025 (обновлено: 11:55 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/gosduma-2017247650.html
Депутат Госдумы назвал заявление Зеленского о Крыме демагогией
Депутат Госдумы назвал заявление Зеленского о Крыме демагогией - РИА Новости, 16.05.2025
Депутат Госдумы назвал заявление Зеленского о Крыме демагогией
Россия не нуждается в демагогических признаниях Владимира Зеленского о территориальной принадлежности Крыма и новых регионов, заявил РИА Новости депутат Госдумы РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T02:54:00+03:00
2025-05-16T11:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
россия
украина
владимир зеленский
леонид ивлев
владимир путин
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Россия не нуждается в демагогических признаниях Владимира Зеленского о территориальной принадлежности Крыма и новых регионов, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Ранее Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Крым — это украинский полуостров, и обсуждать территориальную принадлежность является нарушением конституции Украины. По его словам, Украина юридически не признает Крым и новые регионы частью России. "Россия не нуждается в демагогических признаниях Зеленского о принадлежности Крыма, Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Для нас важнее многомиллионное голосование жителей этих регионов на демократических референдумах за вхождение в Российскую Федерацию, чем мнение диктатора киевского режима", — сказал Ивлев агентству. При этом, по его словам, ссылка Зеленского на конституцию Украины несостоятельна. "На Украине нет всенародно принятой конституции. Украинские вожди ни разу в истории страны не доверили своему народу проголосовать за конституцию. В отличие от конституции России, принятой на всенародном голосовании, конституция Украины принималась и изменялась только депутатами Верховной рады, кворум в которой составляет лишь 226 мандатов, находящихся под воздействием олигархических групп и агентов влияния зарубежных стран", — сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017232793.html
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республика крым, россия, украина, владимир зеленский, леонид ивлев, владимир путин, госдума рф, верховная рада украины, оон, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Леонид Ивлев, Владимир Путин, Госдума РФ, Верховная Рада Украины, ООН, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Депутат Госдумы назвал заявление Зеленского о Крыме демагогией

Депутат Ивлев: заявление Зеленского о Крыме является демагогией

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025 года
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025 года - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025 года
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Россия не нуждается в демагогических признаниях Владимира Зеленского о территориальной принадлежности Крыма и новых регионов, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее Зеленский на пресс-конференции в Анкаре заявил, что Крым — это украинский полуостров, и обсуждать территориальную принадлежность является нарушением конституции Украины. По его словам, Украина юридически не признает Крым и новые регионы частью России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Клоунада Зеленского разбивается о позицию России, заявил Слуцкий
15 мая, 22:48
"Россия не нуждается в демагогических признаниях Зеленского о принадлежности Крыма, Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Для нас важнее многомиллионное голосование жителей этих регионов на демократических референдумах за вхождение в Российскую Федерацию, чем мнение диктатора киевского режима", — сказал Ивлев агентству.
При этом, по его словам, ссылка Зеленского на конституцию Украины несостоятельна.
"На Украине нет всенародно принятой конституции. Украинские вожди ни разу в истории страны не доверили своему народу проголосовать за конституцию. В отличие от конституции России, принятой на всенародном голосовании, конституция Украины принималась и изменялась только депутатами Верховной рады, кворум в которой составляет лишь 226 мандатов, находящихся под воздействием олигархических групп и агентов влияния зарубежных стран", — сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В Госдуме ответили на слова Зеленского о Крыме и новых российских регионах
15 мая, 22:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийЛеонид ИвлевВладимир ПутинГосдума РФВерховная Рада УкраиныООНПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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