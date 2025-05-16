https://ria.ru/20250516/gosduma-2017245017.html

В Госдуму внесут проект о предоставлении льгот наставникам на предприятиях

В Госдуму внесут проект о предоставлении льгот наставникам на предприятиях - РИА Новости, 16.05.2025

В Госдуму внесут проект о предоставлении льгот наставникам на предприятиях

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить льготы наставникам на... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T01:47:00+03:00

2025-05-16T01:47:00+03:00

2025-05-16T01:47:00+03:00

общество

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ссср

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александр ремезков

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить льготы наставникам на предприятиях, в частности, дополнительный ежегодный отпуск и налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. "Предусматривается установить для наставников ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективными договорами, локальными нормативными актами, трудовыми договорами, но не менее четырех календарных дней", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Как рассказал РИА Новости Миронов, в последние годы в России активно развивается институт наставничества. По его словам, наставничество - это помощь опытных специалистов молодёжи в овладении навыков работы по профессии, и такие программы уже реализуются во многих регионах России. "Для работников, которые принимают на себя обязанности наставника, партия "Справедливая Россия – За правду" предлагает предоставить ряд льгот. Это ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее четырех календарных дней, а также налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей", - сказал лидер СРЗП. Он напомнил, что ещё во времена СССР беспрецедентную роль в практической подготовке молодых специалистов и профессиональной адаптации молодёжи на предприятии играли наиболее авторитетные, опытные и результативные работники, и именно они выступали в качестве наставников, и с учётом советского опыта институт наставничества развивается в наши дни. Миронов также уточнил, что в настоящее время создание условий для развития наставничества относится к приоритетным государственным задачам, определенным в специальном указе президента России. Политик сообщил, что в этом указе говорится о необходимости внесения изменений в законодательство для развития наставничества в РФ.

https://ria.ru/20250425/gosduma-2013300506.html

https://ria.ru/20250505/lgoty-2014951716.html

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общество, россия, ссср, сергей миронов, александр ремезков, госдума рф