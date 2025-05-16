https://ria.ru/20250516/gosduma-2017243474.html

В Госдуме предложили ввести физкультминутку в госучреждениях

В Госдуме предложили ввести физкультминутку в госучреждениях - РИА Новости, 16.05.2025

В Госдуме предложили ввести физкультминутку в госучреждениях

Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") предложил ввести регулярные физкультминутки в госучреждениях, предприятиях и... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T01:07:00+03:00

2025-05-16T01:07:00+03:00

2025-05-16T01:07:00+03:00

общество

россия

амир хамитов

госдума рф

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов ("Новые люди") предложил ввести регулярные физкультминутки в госучреждениях, предприятиях и прочих организациях. "Мною, как депутатом Государственной Думы, инициировано предложение о внедрении практики регулярных физкультминуток на предприятиях, в государственных учреждениях и организациях", - сказал он РИА Новости. Хамитов отметил, что речь идёт о кратковременных, доступных каждому физических упражнениях, которые можно выполнять прямо на рабочем месте — без специального оборудования и без отрыва от трудового процесса. Депутат Госдумы уточнил, что предлагаемая инициатива может быть реализована в формате рекомендательных методических материалов для работодателей, разработанных при участии министерства здравоохранения и министерства труда. Также, по его мнению, возможно проведение пилотных программ в ряде российских регионов. "Такая практика уже доказала свою эффективность в ряде организаций: она способствует улучшению самочувствия сотрудников, снижению уровня стресса, повышению работоспособности и профилактике профессиональных заболеваний", - добавил парламентарий. Политик подчеркнул, что современный образ жизни значительной части трудоспособного населения России характеризуется малой подвижностью. По его словам, многократные исследования подтверждают: продолжительное пребывание в сидячем положении негативно сказывается на здоровье, провоцируя развитие сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, ожирения и иных хронических недугов. Хамитов считает, что простые меры, такие как физкультминутки, способны принести реальную пользу миллионам граждан, улучшая качество их жизни и снижая нагрузку на систему здравоохранения. "Убеждён, что формирование культуры повседневной заботы о здоровье должно стать приоритетом государственной политики в сфере охраны труда и профилактики заболеваний", - заключил депутат.

https://ria.ru/20250515/gosduma-2017186895.html

https://rsport.ria.ru/20250514/neyroset-2016941538.html

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общество, россия, амир хамитов, госдума рф