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В Госдепе назвали подход США к торговле с Африкой неэффективным - РИА Новости, 16.05.2025
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17:53 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/gosdep-2017452933.html
В Госдепе назвали подход США к торговле с Африкой неэффективным
В Госдепе назвали подход США к торговле с Африкой неэффективным - РИА Новости, 16.05.2025
В Госдепе назвали подход США к торговле с Африкой неэффективным
Исторический подход США к торговле с Африкой оказался неэффективным и поставил американский бизнес в невыгодное положение по сравнению с российскими и... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:53:00+03:00
2025-05-16T17:53:00+03:00
экономика
африка
сша
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дональд трамп
атлантический совет
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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Исторический подход США к торговле с Африкой оказался неэффективным и поставил американский бизнес в невыгодное положение по сравнению с российскими и китайскими компаниями, заявила в пятницу заместитель помощника госсекретаря США по делам Африки Корина Сандерс. "США исторически делали упор на макроэкономические условия в Африке, а не на содействие американскому бизнесу. Механизмы продвижения экспорта, подготовки проектов и финансирования были медленными, разрозненными и оказались недостаточно эффективными для конкуренции с Китаем и Россией", — сказала Сандерс, выступая в рамках дискуссии в базирующемся в Вашингтоне Атлантическом Совете (признан в РФ нежелательной организацией). По её словам, Африка остаётся "растущим и пока неосвоенным рынком" для американского экспорта, и администрация президента Дональда Трампа поставила цель нарастить поставки и инвестиции в регионе. "Африка должна стать одним из ведущих торговых партнёров США, но за 20 лет объёмы экспорта в страны региона практически не изменились и составляют менее 1% всей американской внешней торговли", — отметила дипломат, добавив, что для изменения ситуации потребуется "серьёзная поддержка индустрии и экономики по обе стороны Атлантики". По данным Бюро переписи США, в 2024 году импорт товаров из Африки составил более $39,5 миллиарда, а экспорт — $32,1 миллиарда. В первом квартале 2025 года США импортировали из Африки продукции на $13,2 миллиарда, экспорт — $9,6 миллиарда.
https://ria.ru/20250513/stambul-2016764019.html
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экономика, африка, сша, китай, дональд трамп, атлантический совет , государственный департамент сша
Экономика, Африка, США, Китай, Дональд Трамп, Атлантический совет , Государственный департамент США
В Госдепе назвали подход США к торговле с Африкой неэффективным

Сандерс: США уступили России и Китаю в торговле с Африкой

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Исторический подход США к торговле с Африкой оказался неэффективным и поставил американский бизнес в невыгодное положение по сравнению с российскими и китайскими компаниями, заявила в пятницу заместитель помощника госсекретаря США по делам Африки Корина Сандерс.
"США исторически делали упор на макроэкономические условия в Африке, а не на содействие американскому бизнесу. Механизмы продвижения экспорта, подготовки проектов и финансирования были медленными, разрозненными и оказались недостаточно эффективными для конкуренции с Китаем и Россией", — сказала Сандерс, выступая в рамках дискуссии в базирующемся в Вашингтоне Атлантическом Совете (признан в РФ нежелательной организацией).
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По её словам, Африка остаётся "растущим и пока неосвоенным рынком" для американского экспорта, и администрация президента Дональда Трампа поставила цель нарастить поставки и инвестиции в регионе.
"Африка должна стать одним из ведущих торговых партнёров США, но за 20 лет объёмы экспорта в страны региона практически не изменились и составляют менее 1% всей американской внешней торговли", — отметила дипломат, добавив, что для изменения ситуации потребуется "серьёзная поддержка индустрии и экономики по обе стороны Атлантики".
По данным Бюро переписи США, в 2024 году импорт товаров из Африки составил более $39,5 миллиарда, а экспорт — $32,1 миллиарда. В первом квартале 2025 года США импортировали из Африки продукции на $13,2 миллиарда, экспорт — $9,6 миллиарда.
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ЭкономикаАфрикаСШАКитайДональд ТрампАтлантический советГосударственный департамент США
 
 
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