В Госдепе назвали подход США к торговле с Африкой неэффективным
Сандерс: США уступили России и Китаю в торговле с Африкой
© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Исторический подход США к торговле с Африкой оказался неэффективным и поставил американский бизнес в невыгодное положение по сравнению с российскими и китайскими компаниями, заявила в пятницу заместитель помощника госсекретаря США по делам Африки Корина Сандерс.
"США исторически делали упор на макроэкономические условия в Африке, а не на содействие американскому бизнесу. Механизмы продвижения экспорта, подготовки проектов и финансирования были медленными, разрозненными и оказались недостаточно эффективными для конкуренции с Китаем и Россией", — сказала Сандерс, выступая в рамках дискуссии в базирующемся в Вашингтоне Атлантическом Совете (признан в РФ нежелательной организацией).
По её словам, Африка остаётся "растущим и пока неосвоенным рынком" для американского экспорта, и администрация президента Дональда Трампа поставила цель нарастить поставки и инвестиции в регионе.
"Африка должна стать одним из ведущих торговых партнёров США, но за 20 лет объёмы экспорта в страны региона практически не изменились и составляют менее 1% всей американской внешней торговли", — отметила дипломат, добавив, что для изменения ситуации потребуется "серьёзная поддержка индустрии и экономики по обе стороны Атлантики".
По данным Бюро переписи США, в 2024 году импорт товаров из Африки составил более $39,5 миллиарда, а экспорт — $32,1 миллиарда. В первом квартале 2025 года США импортировали из Африки продукции на $13,2 миллиарда, экспорт — $9,6 миллиарда.
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