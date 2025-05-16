https://ria.ru/20250516/gorlovka-2017510580.html

В Горловке при атаке БПЛА ВСУ поврежден школьный автобус

В Горловке при атаке БПЛА ВСУ поврежден школьный автобус - РИА Новости, 16.05.2025

В Горловке при атаке БПЛА ВСУ поврежден школьный автобус

Школьный автобус получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника на Никитовский район Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T23:09:00+03:00

2025-05-16T23:09:00+03:00

2025-05-16T23:09:00+03:00

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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Школьный автобус получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника на Никитовский район Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе Горловки поврежден школьный автобус", - написал мэр в своем Telegram-канале. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, в результате ночной атаки БПЛА ВСУ на Калининский район города также повреждения получила фильтровальная станция №1 ГУП ДНР "Вода Донбасса". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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