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В Горловке при атаке БПЛА ВСУ поврежден школьный автобус
В Горловке при атаке БПЛА ВСУ поврежден школьный автобус - РИА Новости, 16.05.2025
В Горловке при атаке БПЛА ВСУ поврежден школьный автобус
Школьный автобус получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника на Никитовский район Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T23:09:00+03:00
2025-05-16T23:09:00+03:00
2025-05-16T23:09:00+03:00
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Школьный автобус получил повреждения в результате атаки украинского беспилотника на Никитовский район Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе Горловки поврежден школьный автобус", - написал мэр в своем Telegram-канале. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, в результате ночной атаки БПЛА ВСУ на Калининский район города также повреждения получила фильтровальная станция №1 ГУП ДНР "Вода Донбасса". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Горловке при атаке БПЛА ВСУ поврежден школьный автобус
Мэр Горловки Приходько: при атаке БПЛА на Горловку поврежден школьный автобус