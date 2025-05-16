https://ria.ru/20250516/gorlovka-2017263567.html

В Горловке беспилотник повредил инфраструктуру водоснабжения

В Горловке беспилотник повредил инфраструктуру водоснабжения - РИА Новости, 16.05.2025

В Горловке беспилотник повредил инфраструктуру водоснабжения

Инфраструктура водоснабжения повреждена в Горловке в ДНР в результате удара украинского беспилотника, сообщил в пятницу мэр этого города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T08:50:00+03:00

2025-05-16T08:50:00+03:00

2025-05-16T08:51:00+03:00

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ДОНЕЦК, 16 мая – РИА Новости. Инфраструктура водоснабжения повреждена в Горловке в ДНР в результате удара украинского беспилотника, сообщил в пятницу мэр этого города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие удара БПЛА украинских нацистов в Горловке повреждена инфраструктура водоснабжающего предприятия", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250323/udar-2006807884.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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Варвара Скокшина

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол