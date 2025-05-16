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В Горловке беспилотник повредил инфраструктуру водоснабжения - РИА Новости, 16.05.2025
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08:50 16.05.2025 (обновлено: 08:51 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/gorlovka-2017263567.html
В Горловке беспилотник повредил инфраструктуру водоснабжения
В Горловке беспилотник повредил инфраструктуру водоснабжения - РИА Новости, 16.05.2025
В Горловке беспилотник повредил инфраструктуру водоснабжения
Инфраструктура водоснабжения повреждена в Горловке в ДНР в результате удара украинского беспилотника, сообщил в пятницу мэр этого города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T08:50:00+03:00
2025-05-16T08:51:00+03:00
в мире
горловка
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 16 мая – РИА Новости. Инфраструктура водоснабжения повреждена в Горловке в ДНР в результате удара украинского беспилотника, сообщил в пятницу мэр этого города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие удара БПЛА украинских нацистов в Горловке повреждена инфраструктура водоснабжающего предприятия", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Стирол
В Горловке беспилотник повредил инфраструктуру водоснабжения

В Горловке при ударе украинского БПЛА повреждена инфраструктура водоснабжения

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ДОНЕЦК, 16 мая – РИА Новости. Инфраструктура водоснабжения повреждена в Горловке в ДНР в результате удара украинского беспилотника, сообщил в пятницу мэр этого города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
«
"Вследствие удара БПЛА украинских нацистов в Горловке повреждена инфраструктура водоснабжающего предприятия", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСтирол
 
 
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