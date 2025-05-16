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Глава МИД Великобритании впервые за четыре года посетил Пакистан

Глава МИД Великобритании впервые за четыре года посетил Пакистан - РИА Новости, 16.05.2025

Глава МИД Великобритании впервые за четыре года посетил Пакистан

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Пакистан после установления перемирия между Исламабадом и Нью-Дели, это стало первым визитом главы... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T20:12:00+03:00

2025-05-16T20:12:00+03:00

2025-05-16T20:12:00+03:00

в мире

пакистан

индия

великобритания

дэвид лэмми

операция синдур в пакистане

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Пакистан после установления перемирия между Исламабадом и Нью-Дели, это стало первым визитом главы британского внешнеполитического ведомства за четыре года, сообщил в пятницу МИД королевства. "Правительство Великобритании поприветствовало продолжительное прекращение огня между Пакистаном и Индией, которые являются важными партнерами Великобритании. Министр иностранных дел заявил о важности продолжающейся стабильности для региона в ходе визита в Пакистан сегодня (в пятницу, 16 мая)", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте правительства страны. В Пакистане Лэмми встретился с премьер-министром Шахбазом Шарифом и другими высокопоставленными коллегами, сообщил МИД. Министр также поддерживает частый контакт с правительством Индии и ждет своей скорой поездки в Нью-Дели, сказано в документе. Отмечается, что это стало первым визитом главы британского МИД в Пакистан с 2021 года. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.

https://ria.ru/20250429/pakistan-2013961328.html

https://ria.ru/20250504/lavrov-2014922608.html

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в мире, пакистан, индия, великобритания, дэвид лэмми, операция синдур в пакистане