https://ria.ru/20250516/glava-2017489649.html
Глава МИД Великобритании впервые за четыре года посетил Пакистан
Глава МИД Великобритании впервые за четыре года посетил Пакистан - РИА Новости, 16.05.2025
Глава МИД Великобритании впервые за четыре года посетил Пакистан
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Пакистан после установления перемирия между Исламабадом и Нью-Дели, это стало первым визитом главы... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T20:12:00+03:00
2025-05-16T20:12:00+03:00
2025-05-16T20:12:00+03:00
в мире
пакистан
индия
великобритания
дэвид лэмми
операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Пакистан после установления перемирия между Исламабадом и Нью-Дели, это стало первым визитом главы британского внешнеполитического ведомства за четыре года, сообщил в пятницу МИД королевства. "Правительство Великобритании поприветствовало продолжительное прекращение огня между Пакистаном и Индией, которые являются важными партнерами Великобритании. Министр иностранных дел заявил о важности продолжающейся стабильности для региона в ходе визита в Пакистан сегодня (в пятницу, 16 мая)", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте правительства страны. В Пакистане Лэмми встретился с премьер-министром Шахбазом Шарифом и другими высокопоставленными коллегами, сообщил МИД. Министр также поддерживает частый контакт с правительством Индии и ждет своей скорой поездки в Нью-Дели, сказано в документе. Отмечается, что это стало первым визитом главы британского МИД в Пакистан с 2021 года. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.
https://ria.ru/20250429/pakistan-2013961328.html
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в мире, пакистан, индия, великобритания, дэвид лэмми, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Великобритания, Дэвид Лэмми, Операция Синдур в Пакистане
Глава МИД Великобритании впервые за четыре года посетил Пакистан
Глава МИД Великобритании Лэмми посетил Пакистан после установления перемирия
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Пакистан после установления перемирия между Исламабадом и Нью-Дели, это стало первым визитом главы британского внешнеполитического ведомства за четыре года, сообщил в пятницу МИД королевства.
"Правительство Великобритании
поприветствовало продолжительное прекращение огня между Пакистаном
и Индией
, которые являются важными партнерами Великобритании. Министр иностранных дел заявил о важности продолжающейся стабильности для региона в ходе визита в Пакистан сегодня (в пятницу, 16 мая)", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте правительства страны.
В Пакистане Лэмми
встретился с премьер-министром Шахбазом Шарифом и другими высокопоставленными коллегами, сообщил МИД. Министр также поддерживает частый контакт с правительством Индии и ждет своей скорой поездки в Нью-Дели
, сказано в документе.
Отмечается, что это стало первым визитом главы британского МИД в Пакистан с 2021 года.
Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму
и Кашмир
22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала
. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире.
Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В министерстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. Власти исламской республики, в свою очередь, заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате чего погибли десятки людей. МИД Пакистана отметил, что власти страны оставляют за собой право на адекватный ответ.
По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.