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Дмитриев оценил роль администрации Трампа в переговорах России и Украины
Дмитриев оценил роль администрации Трампа в переговорах России и Украины - РИА Новости, 16.05.2025
Дмитриев оценил роль администрации Трампа в переговорах России и Украины
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил роль администрации президента США Дональда Трампа в том, что прямые переговоры России и Украины состоялись в Стамбуле. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:30:00+03:00
2025-05-16T14:30:00+03:00
2025-05-16T14:30:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил роль администрации президента США Дональда Трампа в том, что прямые переговоры России и Украины состоялись в Стамбуле. "В Стамбуле начались первые за три года российско-украинские мирные переговоры. Администрация Трампа сыграла ключевую роль в обеспечении того, чтобы прямые переговоры между Россией и Украиной состоялись", - написал Дмитриев в соцсети X. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250509/ukraina-2016116350.html
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в мире, россия, украина, стамбул, кирилл дмитриев, дональд трамп, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Дмитриев оценил роль администрации Трампа в переговорах России и Украины
Дмитриев: США сыграли ключевую роль в переговорах России и Украины