https://ria.ru/20250516/glava-2017374693.html

Дмитриев оценил роль администрации Трампа в переговорах России и Украины

Дмитриев оценил роль администрации Трампа в переговорах России и Украины - РИА Новости, 16.05.2025

Дмитриев оценил роль администрации Трампа в переговорах России и Украины

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил роль администрации президента США Дональда Трампа в том, что прямые переговоры России и Украины состоялись в Стамбуле. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T14:30:00+03:00

2025-05-16T14:30:00+03:00

2025-05-16T14:30:00+03:00

в мире

россия

украина

стамбул

кирилл дмитриев

дональд трамп

владимир путин

российский фонд прямых инвестиций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625544_0:106:2905:1740_1920x0_80_0_0_27b1db25be67491a79640c9487244515.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высоко оценил роль администрации президента США Дональда Трампа в том, что прямые переговоры России и Украины состоялись в Стамбуле. "В Стамбуле начались первые за три года российско-украинские мирные переговоры. Администрация Трампа сыграла ключевую роль в обеспечении того, чтобы прямые переговоры между Россией и Украиной состоялись", - написал Дмитриев в соцсети X. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250509/ukraina-2016116350.html

https://ria.ru/20250516/peskov-2017330419.html

россия

украина

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, стамбул, кирилл дмитриев, дональд трамп, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025