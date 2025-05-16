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При израильских ударах по сектору Газа погибли более ста человек за сутки
При израильских ударах по сектору Газа погибли более ста человек за сутки - РИА Новости, 16.05.2025
При израильских ударах по сектору Газа погибли более ста человек за сутки
Более 100 человек погибли за последние сутки при израильских ударах по сектору Газа, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:11:00+03:00
2025-05-16T16:11:00+03:00
2025-05-16T16:11:00+03:00
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КАИР, 16 мая - РИА Новости. Более 100 человек погибли за последние сутки при израильских ударах по сектору Газа, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава. "За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 109 погибших и 216 пострадавших", - говорится в заявлении минздрава сектора. По данным министерства, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 2,9 тысячи человек, пострадали более 8,1 тысячи. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250516/tramp-2017353927.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
При израильских ударах по сектору Газа погибли более ста человек за сутки
Минздрав Газы: при ударах ЦАХАЛ по сектору погибли более 100 человек за сутки