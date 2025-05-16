https://ria.ru/20250516/gaza-2017408609.html

При израильских ударах по сектору Газа погибли более ста человек за сутки

При израильских ударах по сектору Газа погибли более ста человек за сутки - РИА Новости, 16.05.2025

При израильских ударах по сектору Газа погибли более ста человек за сутки

Более 100 человек погибли за последние сутки при израильских ударах по сектору Газа, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:11:00+03:00

2025-05-16T16:11:00+03:00

2025-05-16T16:11:00+03:00

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КАИР, 16 мая - РИА Новости. Более 100 человек погибли за последние сутки при израильских ударах по сектору Газа, сообщило министерство здравоохранения палестинского полуэксклава. "За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили 109 погибших и 216 пострадавших", - говорится в заявлении минздрава сектора. По данным министерства, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 2,9 тысячи человек, пострадали более 8,1 тысячи. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250516/tramp-2017353927.html

https://ria.ru/20250515/izrail-2017014140.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году