В Калининградской области задержали фотографа, сотрудничавшего с СБУ
В Калининграде задержали человека, хотевшего передать СБУ фото военных объектов
© УФСБ по Калининградской областиЗадержание россиянина, который фотографировал передвижение колонны военной техники и стратегически важных объектов в Калининградской области
© УФСБ по Калининградской области
Задержание россиянина, который фотографировал передвижение колонны военной техники и стратегически важных объектов в Калининградской области
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КАЛИНИНГРАД, 16 мая — РИА Новости. Задержан россиянин, который в Калининградской области фотографировал передвижение колонны военной техники и стратегически важных объектов на ее пути, чтобы затем через третьи руки передать снимки украинским спецслужбам, сообщает региональное УФСБ.
"УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ 1963 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 205.1 УК России "Содействие террористической деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный осуществлял "фотосъемку стратегически важных объектов на территории Калининградской области на пути следования колонны военной техники для дальнейшей передачи неустановленному представителю иностранной организации, действующей под контролем украинских спецслужб".
Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.