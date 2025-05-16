https://ria.ru/20250516/fsb-2017319508.html

В Калининградской области задержали фотографа, сотрудничавшего с СБУ

В Калининградской области задержали фотографа, сотрудничавшего с СБУ - РИА Новости, 16.05.2025

В Калининградской области задержали фотографа, сотрудничавшего с СБУ

Задержан россиянин, который в Калининградской области фотографировал передвижение колонны военной техники и стратегически важных объектов на ее пути, чтобы... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:36:00+03:00

2025-05-16T12:36:00+03:00

2025-05-16T13:02:00+03:00

происшествия

калининградская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017329829_0:55:1175:716_1920x0_80_0_0_142336ed60bd5d65200365d55d744e27.jpg

КАЛИНИНГРАД, 16 мая — РИА Новости. Задержан россиянин, который в Калининградской области фотографировал передвижение колонны военной техники и стратегически важных объектов на ее пути, чтобы затем через третьи руки передать снимки украинским спецслужбам, сообщает региональное УФСБ. "УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина РФ 1963 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 205.1 УК России "Содействие террористической деятельности", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержанный осуществлял "фотосъемку стратегически важных объектов на территории Калининградской области на пути следования колонны военной техники для дальнейшей передачи неустановленному представителю иностранной организации, действующей под контролем украинских спецслужб". Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

https://ria.ru/20250515/fsb-2017058765.html

калининградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, калининградская область, россия