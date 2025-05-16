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Германия и Австрия договорились ужесточить борьбу с нелегальной миграцией - РИА Новости, 16.05.2025
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21:05 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/frg-2017498671.html
Германия и Австрия договорились ужесточить борьбу с нелегальной миграцией
Германия и Австрия договорились ужесточить борьбу с нелегальной миграцией - РИА Новости, 16.05.2025
Германия и Австрия договорились ужесточить борьбу с нелегальной миграцией
Глава МВД ФРГ Александр Добриндт провел в пятницу в Вене переговоры с австрийским коллегой Герхардом Карнером, в ходе которых стороны сошлись на необходимости... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T21:05:00+03:00
2025-05-16T21:05:00+03:00
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европа
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Александр Добриндт провел в пятницу в Вене переговоры с австрийским коллегой Герхардом Карнером, в ходе которых стороны сошлись на необходимости ужесточения борьбы с нелегальной миграцией, сообщило МВД Германии. "Германия и Австрия хотят совместно ограничить и упорядочить нелегальную миграцию в Европу. Рабочая встреча министров внутренних дел Добриндта и Карнера в Вене - это четкий сигнал: Европе нужны более быстрые процедуры и более решительные меры по высылке мигрантов", - говорится на странице МВД ФРГ в социальной сети Х. В начале мая Добриндт заявил, что отменяет устное указание полиции не отказывать во въезде в страну просителям убежища в целях борьбы с нелегальной миграцией. В четверг Добриндт рассказал, что Германия привлекла для борьбы с нелегальной миграцией беспилотники, вертолеты и тепловизионные камеры. По его словам, ФРГ увеличила контингент полицейских, задействованных для осуществления пограничного контроля, с 11 тысяч до 14 тысяч человек, а количество отказов во въезде увеличилось на 45%.
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в мире, германия, вена, европа, александр добриндт
В мире, Германия, Вена, Европа, Александр Добриндт
Германия и Австрия договорились ужесточить борьбу с нелегальной миграцией

Глава МВД Германии Добриндт: нужно ужесточить борьбу с нелегальной миграцией

© Фото : BMI/Gerd PachauerСотрудница полиции в Австрии
Сотрудница полиции в Австрии - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : BMI/Gerd Pachauer
Сотрудница полиции в Австрии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Александр Добриндт провел в пятницу в Вене переговоры с австрийским коллегой Герхардом Карнером, в ходе которых стороны сошлись на необходимости ужесточения борьбы с нелегальной миграцией, сообщило МВД Германии.
"Германия и Австрия хотят совместно ограничить и упорядочить нелегальную миграцию в Европу. Рабочая встреча министров внутренних дел Добриндта и Карнера в Вене - это четкий сигнал: Европе нужны более быстрые процедуры и более решительные меры по высылке мигрантов", - говорится на странице МВД ФРГ в социальной сети Х.
В начале мая Добриндт заявил, что отменяет устное указание полиции не отказывать во въезде в страну просителям убежища в целях борьбы с нелегальной миграцией.
В четверг Добриндт рассказал, что Германия привлекла для борьбы с нелегальной миграцией беспилотники, вертолеты и тепловизионные камеры. По его словам, ФРГ увеличила контингент полицейских, задействованных для осуществления пограничного контроля, с 11 тысяч до 14 тысяч человек, а количество отказов во въезде увеличилось на 45%.
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В миреГерманияВенаЕвропаАлександр Добриндт
 
 
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