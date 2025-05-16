https://ria.ru/20250516/frg-2017498671.html

Германия и Австрия договорились ужесточить борьбу с нелегальной миграцией

Германия и Австрия договорились ужесточить борьбу с нелегальной миграцией - РИА Новости, 16.05.2025

Германия и Австрия договорились ужесточить борьбу с нелегальной миграцией

Глава МВД ФРГ Александр Добриндт провел в пятницу в Вене переговоры с австрийским коллегой Герхардом Карнером, в ходе которых стороны сошлись на необходимости... РИА Новости, 16.05.2025

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Александр Добриндт провел в пятницу в Вене переговоры с австрийским коллегой Герхардом Карнером, в ходе которых стороны сошлись на необходимости ужесточения борьбы с нелегальной миграцией, сообщило МВД Германии. "Германия и Австрия хотят совместно ограничить и упорядочить нелегальную миграцию в Европу. Рабочая встреча министров внутренних дел Добриндта и Карнера в Вене - это четкий сигнал: Европе нужны более быстрые процедуры и более решительные меры по высылке мигрантов", - говорится на странице МВД ФРГ в социальной сети Х. В начале мая Добриндт заявил, что отменяет устное указание полиции не отказывать во въезде в страну просителям убежища в целях борьбы с нелегальной миграцией. В четверг Добриндт рассказал, что Германия привлекла для борьбы с нелегальной миграцией беспилотники, вертолеты и тепловизионные камеры. По его словам, ФРГ увеличила контингент полицейских, задействованных для осуществления пограничного контроля, с 11 тысяч до 14 тысяч человек, а количество отказов во въезде увеличилось на 45%.

https://ria.ru/20250515/germanija-2017168962.html

германия

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в мире, германия, вена, европа, александр добриндт