https://ria.ru/20250516/frantsiya-2017463234.html
Во Франции начали расследование инцидентов во взводе морской пехоты
Во Франции начали расследование инцидентов во взводе морской пехоты - РИА Новости, 16.05.2025
Во Франции начали расследование инцидентов во взводе морской пехоты
Французская армия начала расследование случаев насилия и издевательств в одном из своих подразделений, после того как в прокуратуру Парижа поступило несколько... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T18:23:00+03:00
2025-05-16T18:23:00+03:00
2025-05-16T18:23:00+03:00
в мире
париж
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151910/56/1519105686_0:255:4800:2955_1920x0_80_0_0_606de1aa5dd7b02f782dfb638b640224.jpg
ПАРИЖ, 16 мая – РИА Новости. Французская армия начала расследование случаев насилия и издевательств в одном из своих подразделений, после того как в прокуратуру Парижа поступило несколько жалоб, сообщило в пятницу министерство обороны страны. "Расследование было начато сухопутными войсками Франции, после того как до сведения министерства обороны были донесены обвинения, касающиеся предполагаемых инцидентов во взводе восьмого парашютно-десантного полка морской пехоты", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X. В министерстве заявили, что в прокуратуру Парижа поступило четыре жалобы в связи с "умышленным насилием, моральным преследованием, угрозами, созданием угрозы жизни и подстрекательством к самоубийству". Все инциденты происходили в указанном подразделении в период с 2021 по 2023 год. Французское минобороны напомнило, что армия следует политике "нулевой терпимости" в отношении таких серьезных правонарушений. Она намерена пролить свет на произошедшее и привлечь виновных к ответственности.
https://ria.ru/20250509/frantsija-2016084409.html
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151910/56/1519105686_260:0:4540:3210_1920x0_80_0_0_300eb3fbbb70a82aa1870dab155df76c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция
Во Франции начали расследование инцидентов во взводе морской пехоты
Французская армия начала расследование случаев насилия в своем подразделении