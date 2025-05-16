https://ria.ru/20250516/frantsiya-2017463234.html

Во Франции начали расследование инцидентов во взводе морской пехоты

Во Франции начали расследование инцидентов во взводе морской пехоты - РИА Новости, 16.05.2025

Во Франции начали расследование инцидентов во взводе морской пехоты

Французская армия начала расследование случаев насилия и издевательств в одном из своих подразделений, после того как в прокуратуру Парижа поступило несколько... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T18:23:00+03:00

2025-05-16T18:23:00+03:00

2025-05-16T18:23:00+03:00

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ПАРИЖ, 16 мая – РИА Новости. Французская армия начала расследование случаев насилия и издевательств в одном из своих подразделений, после того как в прокуратуру Парижа поступило несколько жалоб, сообщило в пятницу министерство обороны страны. "Расследование было начато сухопутными войсками Франции, после того как до сведения министерства обороны были донесены обвинения, касающиеся предполагаемых инцидентов во взводе восьмого парашютно-десантного полка морской пехоты", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X. В министерстве заявили, что в прокуратуру Парижа поступило четыре жалобы в связи с "умышленным насилием, моральным преследованием, угрозами, созданием угрозы жизни и подстрекательством к самоубийству". Все инциденты происходили в указанном подразделении в период с 2021 по 2023 год. Французское минобороны напомнило, что армия следует политике "нулевой терпимости" в отношении таких серьезных правонарушений. Она намерена пролить свет на произошедшее и привлечь виновных к ответственности.

https://ria.ru/20250509/frantsija-2016084409.html

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