Рейтинг@Mail.ru
Во Франции начали расследование инцидентов во взводе морской пехоты - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:23 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/frantsiya-2017463234.html
Во Франции начали расследование инцидентов во взводе морской пехоты
Во Франции начали расследование инцидентов во взводе морской пехоты - РИА Новости, 16.05.2025
Во Франции начали расследование инцидентов во взводе морской пехоты
Французская армия начала расследование случаев насилия и издевательств в одном из своих подразделений, после того как в прокуратуру Парижа поступило несколько... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T18:23:00+03:00
2025-05-16T18:23:00+03:00
в мире
париж
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151910/56/1519105686_0:255:4800:2955_1920x0_80_0_0_606de1aa5dd7b02f782dfb638b640224.jpg
ПАРИЖ, 16 мая – РИА Новости. Французская армия начала расследование случаев насилия и издевательств в одном из своих подразделений, после того как в прокуратуру Парижа поступило несколько жалоб, сообщило в пятницу министерство обороны страны. "Расследование было начато сухопутными войсками Франции, после того как до сведения министерства обороны были донесены обвинения, касающиеся предполагаемых инцидентов во взводе восьмого парашютно-десантного полка морской пехоты", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X. В министерстве заявили, что в прокуратуру Парижа поступило четыре жалобы в связи с "умышленным насилием, моральным преследованием, угрозами, созданием угрозы жизни и подстрекательством к самоубийству". Все инциденты происходили в указанном подразделении в период с 2021 по 2023 год. Французское минобороны напомнило, что армия следует политике "нулевой терпимости" в отношении таких серьезных правонарушений. Она намерена пролить свет на произошедшее и привлечь виновных к ответственности.
https://ria.ru/20250509/frantsija-2016084409.html
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151910/56/1519105686_260:0:4540:3210_1920x0_80_0_0_300eb3fbbb70a82aa1870dab155df76c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, франция
В мире, Париж, Франция
Во Франции начали расследование инцидентов во взводе морской пехоты

Французская армия начала расследование случаев насилия в своем подразделении

© AP Photo / Michel EulerФранцуские военные
Француские военные - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Michel Euler
Француские военные . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 16 мая – РИА Новости. Французская армия начала расследование случаев насилия и издевательств в одном из своих подразделений, после того как в прокуратуру Парижа поступило несколько жалоб, сообщило в пятницу министерство обороны страны.
"Расследование было начато сухопутными войсками Франции, после того как до сведения министерства обороны были донесены обвинения, касающиеся предполагаемых инцидентов во взводе восьмого парашютно-десантного полка морской пехоты", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
В министерстве заявили, что в прокуратуру Парижа поступило четыре жалобы в связи с "умышленным насилием, моральным преследованием, угрозами, созданием угрозы жизни и подстрекательством к самоубийству". Все инциденты происходили в указанном подразделении в период с 2021 по 2023 год.
Французское минобороны напомнило, что армия следует политике "нулевой терпимости" в отношении таких серьезных правонарушений. Она намерена пролить свет на произошедшее и привлечь виновных к ответственности.
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Во Франции уволили двух генералов за критику властей
9 мая, 17:22
 
В миреПарижФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала