https://ria.ru/20250516/finljandija-2017283820.html

СМИ: в Финляндии хотят построить ветряки с радарами вдоль границы с Россией

СМИ: в Финляндии хотят построить ветряки с радарами вдоль границы с Россией - РИА Новости, 16.05.2025

СМИ: в Финляндии хотят построить ветряки с радарами вдоль границы с Россией

Энергетические компании Восточной Финляндии хотят построить вдоль всей границы с Россией ветряки с радарами, которые могли бы использоваться финскими силами... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T10:32:00+03:00

2025-05-16T10:32:00+03:00

2025-05-16T10:32:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Энергетические компании Восточной Финляндии хотят построить вдоль всей границы с Россией ветряки с радарами, которые могли бы использоваться финскими силами обороны для мониторинга и сбора данных на границе, сообщает в пятницу телерадиовещатель Yle. "Энергетические компании и операторы в Восточной Финляндии хотят совместить финансовую прибыль с национальной обороной… Если идеи … будут реализованы, то вблизи восточной границы (граница с Россией - ред.) будет построена линия из тысяч ветряных турбин", - говорится в материале. Как уточняет Yle, энергетические компании разработали программу под названием Resil East, которая подразумевает строительство ветряков с радарами вдоль всей границы с Россией. Радары, согласно плану, будут использоваться финскими силами обороны для мониторинга и сбора данных на границе. "На восточной границе строится меньше ветряных электростанций, чем в остальной части страны, поскольку силы обороны не поддерживают разрешение на их строительство в Восточной Финляндии", - сказано в материале. По словам сил обороны, размещение радаров на ветряках имеет ряд проблем. Одна из них заключается в том, что ветряные турбины не позволяют точно определить местоположение того или иного объекта из-за механических движений и вибраций. Другая выявленная проблема - в помехах, которые возникают из-за электромагнитной среды турбин, а третья - в том, что гражданские компании будут иметь доступ к оборудованию сил обороны. Энергетические компании в свою очередь надеются, что силы обороны поддержат программу, отмечает Yle. На данном этапе она не имеет финансирования, а период планирования займет от одного до трех лет, уточняет Yle.

https://ria.ru/20250515/finljandija-2017127017.html

https://ria.ru/20250506/finlyandiya-2015262391.html

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