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Фидан выступил с заявлением после переговоров России и Украины - РИА Новости, 16.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:19 16.05.2025 (обновлено: 22:22 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/fidan-2017443503.html
Фидан выступил с заявлением после переговоров России и Украины
Фидан выступил с заявлением после переговоров России и Украины - РИА Новости, 16.05.2025
Фидан выступил с заявлением после переговоров России и Украины
Делегации России и Украины в Стамбуле в пятницу достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:19:00+03:00
2025-05-16T22:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
россия
украина
стамбул
хакан фидан
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СТАМБУЛ, 16 мая — РИА Новости. Делегации России и Украины в Стамбуле в пятницу достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан."Стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече", — сообщил Фидан в соцсети X.Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле спустя почти два часа в 15:20 мск.
https://ria.ru/20250516/medisnkiy--2017418660.html
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, россия, украина, стамбул, хакан фидан
Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Хакан Фидан
Фидан выступил с заявлением после переговоров России и Украины

Фидан: Россия и Украина достигли принципиального соглашения о новой встрече

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле
Глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 16 мая — РИА Новости. Делегации России и Украины в Стамбуле в пятницу достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече", — сообщил Фидан в соцсети X.
Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле спустя почти два часа в 15:20 мск.
Полное заявление Мединского по итогам переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле
16 мая, 16:37
 
Специальная военная операция на УкраинеПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В миреРоссияУкраинаСтамбулХакан Фидан
 
 
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