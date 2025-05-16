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Фидан выступил с заявлением после переговоров России и Украины
Фидан выступил с заявлением после переговоров России и Украины - РИА Новости, 16.05.2025
Фидан выступил с заявлением после переговоров России и Украины
Делегации России и Украины в Стамбуле в пятницу достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:19:00+03:00
2025-05-16T17:19:00+03:00
2025-05-16T22:22:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая — РИА Новости. Делегации России и Украины в Стамбуле в пятницу достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан."Стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече", — сообщил Фидан в соцсети X.Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле спустя почти два часа в 15:20 мск.
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, россия, украина, стамбул, хакан фидан
Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Хакан Фидан
Фидан выступил с заявлением после переговоров России и Украины
Фидан: Россия и Украина достигли принципиального соглашения о новой встрече