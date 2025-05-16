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Фидан высказался о важности переговоров России и Украины
Фидан высказался о важности переговоров России и Украины - РИА Новости, 16.05.2025
Фидан высказался о важности переговоров России и Украины
Переговоры РФ и Украины в Стамбуле важны для подготовки возможной встречи лидеров стран, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:45:00+03:00
2025-05-16T13:45:00+03:00
2025-05-16T13:54:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Переговоры РФ и Украины в Стамбуле важны для подготовки возможной встречи лидеров стран, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан."Эта встреча определит будущую встречу между лидерами стран", - сказал он во вступительном слове на встрече делегаций Москвы и Киева.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Переговоры между делегациями РФ и Украины стартовали в Стамбуле после 13.30 мск.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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Россия, Украина, В мире, Хакан Фидан, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Владимир Путин, Стамбул, Дмитрий Песков
Фидан высказался о важности переговоров России и Украины
Фидан: переговоры в Стамбуле важны для подготовки встречи лидеров стран