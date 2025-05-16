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Глава МИД Турции обозначил важность встречи России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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13:44 16.05.2025 (обновлено: 13:54 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/fidan-2017358769.html
Глава МИД Турции обозначил важность встречи России и Украины в Стамбуле
Глава МИД Турции обозначил важность встречи России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Глава МИД Турции обозначил важность встречи России и Украины в Стамбуле
Первая за три года встреча делегаций России и Украины - это шанс, который стоит ценить, каждый день конфликта приводит к жертвам, заявил министр иностранных дел РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:44:00+03:00
2025-05-16T13:54:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
россия
хакан фидан
украина
стамбул
владимир путин
дмитрий песков
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Первая за три года встреча делегаций России и Украины - это шанс, который стоит ценить, каждый день конфликта приводит к жертвам, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан."Я хочу обратить ваше внимание на один момент. С марта 2022 года это первая встреча между сторонами. Мы обязаны рассмотреть эту возможность. Каждый день запоздания приведёт к ещё большим разрушениям и катастрофам. В то время, как война продолжается, необходимо прекращение огня", - сказал он, открывая переговоры России и Украины в Стамбуле.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, россия, хакан фидан, украина, стамбул, владимир путин, дмитрий песков
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, Россия, Хакан Фидан, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Глава МИД Турции обозначил важность встречи России и Украины в Стамбуле

Фидан: встреча РФ и Украины в Стамбуле является шансом, который стоит ценить

© Фото : МИД ТурцииПереговоры с участием делегаций России, Украины и Турции
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : МИД Турции
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Первая за три года встреча делегаций России и Украины - это шанс, который стоит ценить, каждый день конфликта приводит к жертвам, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Я хочу обратить ваше внимание на один момент. С марта 2022 года это первая встреча между сторонами. Мы обязаны рассмотреть эту возможность. Каждый день запоздания приведёт к ещё большим разрушениям и катастрофам. В то время, как война продолжается, необходимо прекращение огня", - сказал он, открывая переговоры России и Украины в Стамбуле.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Переговоры в Стамбуле сумели удивить
15 мая, 21:11
 
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В миреРоссияХакан ФиданУкраинаСтамбулВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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