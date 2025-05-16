В Республике Сербской пройдет Фестиваль RT.Док "Время наших героев"
В Республике Сербской 19 мая откроется Фестиваль RT.Док "Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Время наших героев"Фестиваль военного документального кино "Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Время наших героев"
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МОСКВА – 16 мая, РИА Новости. Международный фестиваль военного документального кино RT.Док "Время наших героев" пройдет с 19 по 20 мая в культурном центре “Банский Двор” в крупнейшем городе Республики Сербской — Баня-Луке. Смотр станет платформой для развития культурных связей между братскими народами, а также поможет защитить общую историческую память.
Фестиваль познакомит сербского зрителя с картинами, показывающими правду о событиях в зоне СВО, тщательно скрываемую западными политиками. Общественный запрос на проведение таких мероприятий в республике существует давно, и местные патриотические сообщества оказывают значительную поддержку в его организации.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Время наших героев"Фестиваль военного документального кино "Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Время наших героев"
Фестиваль военного документального кино "Время наших героев"
Церемония открытия пройдет 19 мая в 17:00 и продолжится премьерой картины российского документалиста RT.Док Виталия Бузуева "ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ. Третий рейх против сербов".
Фильм расскажет о крупнейшей трагедии XX века, о преступлениях нацистских режимов против сербского народа, о порождении вражды между хорватами и сербами, веками жившими в мире. В картине представлены трагедии целой нации и простых людей. Показаны такие истории как, например, женщины, родившейся в концлагере Саймиште, чудом спасенной и вынесенной в сумке, ценой гибели ее матери в газовой камере.
Особое значение проведению фестиваля придает тот факт, что в этом году в России празднуют 80-летие Победы СССР в Великой Отечественной Войне.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Время наших героев"Фестиваль военного документального кино "Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Время наших героев"
Фестиваль военного документального кино "Время наших героев"
В рамках смотра зрителям продемонстрируют картины о преступлениях киевского режима, факты о геноциде гражданского населения украинскими карателями, истории о том, как церковнослужители помогают мирным гражданам пережить атаки ВСУ, и примеры того, как творческие европейские коллективы оказывают гуманитарную помощь жителям Донбасса.
В деловой программе фестиваля предусмотрены круглые столы с представителями российских интеллектуальных кругов, военкорами и общественными деятелями Республики Сербской. Темой обсуждения станут неонацистские вызовы российскому и сербскому обществу, а также вопросы сохранения исторической памяти. Зрители также смогут пообщаться с авторами картин, для обсуждения и обмена мнениями.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Время наших героев"Фестиваль военного документального кино "Время наших героев"
Фестиваль военного документального кино "Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Время наших героев"
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© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Время наших героев"
"Время наших героев"
"Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Время наших героев"
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© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Время наших героев"
Фестиваль "Время наших героев"
Фестиваль "Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Время наших героев"
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Фестиваль военного документального кино "Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Время наших героев"
1 из 3
"Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Время наших героев"
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Фестиваль "Время наших героев"
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Время наших героев"
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О фестивале:
Международный фестиваль RT.Док "Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. Программа фестиваля связана общей идеей: "Это время героев. Это наше время". В центре каждого фильма — пронзительная история, где за каждым кадром — человеческая судьба. Это кино о защитниках Донбасса, о героях на фронте и в тылу, о волонтёрах, врачах, военкорах, артистах и музыкантах.
Коллекция фестиваля насчитывает более 100 фильмов. Это ленты военкоров RT, Первого канала, ВГТРК, телеканала "Звезда", телеканала СПАС и независимых авторов, в том числе зарубежных. На фестивале представлены ленты документалистов из Италии, Ирана, Ирака, Палестины, Сербии, Словакии, Франции, США и других стран.
География фестиваля:
Показы фестиваля прошли более чем в 20 странах: Абхазии, Азербайджане, Аргентине, Бангладеш, Беларуси, Вьетнаме, Египте, Замбии, Индии, Италии, Камбодже, Кипре, Китае, Ливане, Монголии, Никарагуа, Пакистане, Перу, Сербии, Таджикистане, Турции, Шри-Ланке и Южной Осетии.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Время наших героев"Эмир Кустурица
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Время наших героев"
Эмир Кустурица
В Риме группа украинцев выкрикивала нацистские лозунги и пыталась сорвать показ, но, несмотря на это, он прошёл с аншлагом. В Сербии фестиваль принял сам Эмир Кустурица. "Время наших героев" прошёл с таким успехом, что легендарный режиссёр предложил сделать фестиваль ежегодным.
В Москве фестиваль "Время наших героев" состоялся четыре раза. Зрительский интерес был настолько высок, что смотр отправился и в регионы: прошёл в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде, Махачкале и Костроме.
За годы вещания круглосуточный документальный канал RTД выпустил более полутора тысяч фильмов. Многие из них были удостоены престижных международных премий, среди которых New York Festival, Telly Awards, OMNI Intermedia Awards.
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