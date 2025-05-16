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ФАС выявила нарушения в действиях оператора "Пулково" - РИА Новости, 16.05.2025
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17:48 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/fas-2017451041.html
ФАС выявила нарушения в действиях оператора "Пулково"
ФАС выявила нарушения в действиях оператора "Пулково" - РИА Новости, 16.05.2025
ФАС выявила нарушения в действиях оператора "Пулково"
Санкт-Петербургское УФАС России выявило в действиях компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта "Пулково") признаки нарушения... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:48:00+03:00
2025-05-16T17:48:00+03:00
россия
пулково (аэропорт)
уфас
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Санкт-Петербургское УФАС России выявило в действиях компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта "Пулково") признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщает ведомство. В Санкт-Петербургское УФАС поступило обращение ООО "Транспит Северо-Запад", в котором сообщалось, что компания "Воздушные Ворота Северной Столицы" ограничила организации предполетный досмотр бортового питания. Ведомство установило, что бортовое питание в "Пулково" поставляют две компании - ООО "Транспит Северо-Запад" и АО "Аэромар". В настоящее время в аэропорту осуществлять предполетный досмотр бортового питания можно на определенном КПП, на котором работает только АО "Аэромар". "По итогам рассмотрения обращения ООО "Транспит Северо-Запад" территориальное управление службы выявило в действиях ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" признаки нарушения антимонопольного законодательства. По мнению ведомства, действия главного оператора аэропорта привели к созданию преимущественных условий для АО "Аэромар" и дискриминационных условий для ООО "Транспит Северо-Запад", - говорится в сообщении. Санкт-Петербургское УФАС России выдало компании предупреждение. Компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" необходимо создать равные условия для обеих компаний до 26 мая 2025 года. В случае неисполнения ведомство возбудит антимонопольное дело. В свою очередь пресс-служба компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" сообщила, что "аэропорт действует строго в соответствии с существующими федеральными требованиями". "Оператор аэропорта Пулково вынужден прекратить досмотр бортового питания за границами контролируемой зоны в соответствии с новым законодательством, регламентирующим транспортную безопасность. Аэропорт действует строго в соответствии с существующими федеральными требованиями", - говорится в сообщении. В компании отмечают, что сегодня на границе контролируемой зоны функционирует цех поставщика бортового питания "Аэромар", оборудованный в соответствии с требованиями законодательства. Цех поставщика "Транспит Северо-Запад" находится за пределами контролируемой зоны. "Воздушные Ворота Северной Столицы" не ограничивают в доступе на территорию поставщиков. Но при этом мы подтверждаем невозможность осуществлять досмотр вне границ контролируемой зоны аэропорта", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250317/rossiya-2005604031.html
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россия, пулково (аэропорт), уфас
Россия, Пулково (аэропорт), УФАС
ФАС выявила нарушения в действиях оператора "Пулково"

ФАС предупредила оператора "Пулково" из-за дискриминации поставщика бортпитания

© РИА Новости / Игорь РуссакТерминал петербургского аэропорта "Пулково"
Терминал петербургского аэропорта Пулково - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
Терминал петербургского аэропорта "Пулково". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Санкт-Петербургское УФАС России выявило в действиях компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта "Пулково") признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщает ведомство.
В Санкт-Петербургское УФАС поступило обращение ООО "Транспит Северо-Запад", в котором сообщалось, что компания "Воздушные Ворота Северной Столицы" ограничила организации предполетный досмотр бортового питания. Ведомство установило, что бортовое питание в "Пулково" поставляют две компании - ООО "Транспит Северо-Запад" и АО "Аэромар". В настоящее время в аэропорту осуществлять предполетный досмотр бортового питания можно на определенном КПП, на котором работает только АО "Аэромар".
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"По итогам рассмотрения обращения ООО "Транспит Северо-Запад" территориальное управление службы выявило в действиях ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" признаки нарушения антимонопольного законодательства. По мнению ведомства, действия главного оператора аэропорта привели к созданию преимущественных условий для АО "Аэромар" и дискриминационных условий для ООО "Транспит Северо-Запад", - говорится в сообщении.
Санкт-Петербургское УФАС России выдало компании предупреждение. Компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" необходимо создать равные условия для обеих компаний до 26 мая 2025 года. В случае неисполнения ведомство возбудит антимонопольное дело.
В свою очередь пресс-служба компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" сообщила, что "аэропорт действует строго в соответствии с существующими федеральными требованиями".
"Оператор аэропорта Пулково вынужден прекратить досмотр бортового питания за границами контролируемой зоны в соответствии с новым законодательством, регламентирующим транспортную безопасность. Аэропорт действует строго в соответствии с существующими федеральными требованиями", - говорится в сообщении.
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В компании отмечают, что сегодня на границе контролируемой зоны функционирует цех поставщика бортового питания "Аэромар", оборудованный в соответствии с требованиями законодательства. Цех поставщика "Транспит Северо-Запад" находится за пределами контролируемой зоны.
"Воздушные Ворота Северной Столицы" не ограничивают в доступе на территорию поставщиков. Но при этом мы подтверждаем невозможность осуществлять досмотр вне границ контролируемой зоны аэропорта", - отмечается в сообщении.
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РоссияПулково (аэропорт)УФАС
 
 
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