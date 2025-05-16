https://ria.ru/20250516/fas-2017451041.html

ФАС выявила нарушения в действиях оператора "Пулково"

ФАС выявила нарушения в действиях оператора "Пулково" - РИА Новости, 16.05.2025

ФАС выявила нарушения в действиях оператора "Пулково"

Санкт-Петербургское УФАС России выявило в действиях компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта "Пулково") признаки нарушения... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T17:48:00+03:00

2025-05-16T17:48:00+03:00

2025-05-16T17:48:00+03:00

россия

пулково (аэропорт)

уфас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98187/14/981871425_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_3537e19b26724c746f00033ec54edeea.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Санкт-Петербургское УФАС России выявило в действиях компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" (оператор аэропорта "Пулково") признаки нарушения антимонопольного законодательства, сообщает ведомство. В Санкт-Петербургское УФАС поступило обращение ООО "Транспит Северо-Запад", в котором сообщалось, что компания "Воздушные Ворота Северной Столицы" ограничила организации предполетный досмотр бортового питания. Ведомство установило, что бортовое питание в "Пулково" поставляют две компании - ООО "Транспит Северо-Запад" и АО "Аэромар". В настоящее время в аэропорту осуществлять предполетный досмотр бортового питания можно на определенном КПП, на котором работает только АО "Аэромар". "По итогам рассмотрения обращения ООО "Транспит Северо-Запад" территориальное управление службы выявило в действиях ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" признаки нарушения антимонопольного законодательства. По мнению ведомства, действия главного оператора аэропорта привели к созданию преимущественных условий для АО "Аэромар" и дискриминационных условий для ООО "Транспит Северо-Запад", - говорится в сообщении. Санкт-Петербургское УФАС России выдало компании предупреждение. Компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" необходимо создать равные условия для обеих компаний до 26 мая 2025 года. В случае неисполнения ведомство возбудит антимонопольное дело. В свою очередь пресс-служба компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" сообщила, что "аэропорт действует строго в соответствии с существующими федеральными требованиями". "Оператор аэропорта Пулково вынужден прекратить досмотр бортового питания за границами контролируемой зоны в соответствии с новым законодательством, регламентирующим транспортную безопасность. Аэропорт действует строго в соответствии с существующими федеральными требованиями", - говорится в сообщении. В компании отмечают, что сегодня на границе контролируемой зоны функционирует цех поставщика бортового питания "Аэромар", оборудованный в соответствии с требованиями законодательства. Цех поставщика "Транспит Северо-Запад" находится за пределами контролируемой зоны. "Воздушные Ворота Северной Столицы" не ограничивают в доступе на территорию поставщиков. Но при этом мы подтверждаем невозможность осуществлять досмотр вне границ контролируемой зоны аэропорта", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250317/rossiya-2005604031.html

https://ria.ru/20250221/vnukovo-2000907773.html

https://ria.ru/20250201/domodedovo-1996818408.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, пулково (аэропорт), уфас