https://ria.ru/20250516/falsifikatsii-2017251642.html
Очевидец рассказал о фальсификации киевским режимом экспертиз погибших
Очевидец рассказал о фальсификации киевским режимом экспертиз погибших - РИА Новости, 16.05.2025
Очевидец рассказал о фальсификации киевским режимом экспертиз погибших
Киевский режим занимается фальсификацией экспертиз погибших мирных жителей, чтобы не выплачивать компенсации родственникам, рассказал РИА Новости житель... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T04:37:00+03:00
2025-05-16T04:37:00+03:00
2025-05-16T04:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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КУРАХОВО, 16 мая - РИА Новости. Киевский режим занимается фальсификацией экспертиз погибших мирных жителей, чтобы не выплачивать компенсации родственникам, рассказал РИА Новости житель Курахово в ДНР Валентин Тамаш. По словам местного жителя, ВСУ в 2024 году до освобождения российскими военными Курахово нанесли минометный удар по восстановительной бригаде Кураховской ТЭС, при котором погибли трое коллег Валентина, еще четверо были ранены. "Чтобы ввести в заблуждение, экспертиза в течение трех месяцев выявила алкоголь у двоих, человек, чтобы не выплачивать выплаты семьям", – сказал Тамаш. Он считает, что подобные преступления должны быть расследованы российскими властями. "Данное преступление не должно замалчиваться и объективно расследоваться властями Российской Федерации", – добавил Тамаш. Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250415/vsu-2011285062.html
https://ria.ru/20250322/vsu-2006622850.html
курахово
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курахово, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Очевидец рассказал о фальсификации киевским режимом экспертиз погибших
Киевский режим фабрикует экспертизы, чтобы не выплачивать компенсации за гибель