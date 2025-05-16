https://ria.ru/20250516/f-35-2017373012.html

В Данию прибыли еще четыре истребителя F-35 из США

В Данию прибыли еще четыре истребителя F-35 из США - РИА Новости, 16.05.2025

В Данию прибыли еще четыре истребителя F-35 из США

Вооруженные силы Дании сообщили о прибытии в страну еще четырех истребителей F-35 из США. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T14:25:00+03:00

2025-05-16T14:25:00+03:00

2025-05-16T14:25:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Дании сообщили о прибытии в страну еще четырех истребителей F-35 из США. В июне 2023 года Датское радио со ссылкой на минобороны сообщало, что ВВС страны проведут замену парка истребителей F-16 на F-35 на два года раньше, чем планировалось (в 2025 году вместо 2027-го), что ускорит передачу F-16 Украине. "Вчера четыре новых F-35 приземлились на (аэродроме - ред.) Скрюдструп, как запланировано", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. Согласно публикации, всего Копенгаген заказал у США 27 истребителей F-35, из них 15 уже находятся в Дании, еще шесть остаются в Штатах, а другие шесть истребителей планируется поставить до конца 2026 года. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250416/polsha-2011536210.html

https://ria.ru/20250402/slovakija-2008917631.html

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россия, украина, дания, нато, f-35, f-16, сергей лавров, в мире