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В Данию прибыли еще четыре истребителя F-35 из США - РИА Новости, 16.05.2025
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14:25 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/f-35-2017373012.html
В Данию прибыли еще четыре истребителя F-35 из США
В Данию прибыли еще четыре истребителя F-35 из США - РИА Новости, 16.05.2025
В Данию прибыли еще четыре истребителя F-35 из США
Вооруженные силы Дании сообщили о прибытии в страну еще четырех истребителей F-35 из США. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:25:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Дании сообщили о прибытии в страну еще четырех истребителей F-35 из США. В июне 2023 года Датское радио со ссылкой на минобороны сообщало, что ВВС страны проведут замену парка истребителей F-16 на F-35 на два года раньше, чем планировалось (в 2025 году вместо 2027-го), что ускорит передачу F-16 Украине. "Вчера четыре новых F-35 приземлились на (аэродроме - ред.) Скрюдструп, как запланировано", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. Согласно публикации, всего Копенгаген заказал у США 27 истребителей F-35, из них 15 уже находятся в Дании, еще шесть остаются в Штатах, а другие шесть истребителей планируется поставить до конца 2026 года. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250416/polsha-2011536210.html
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россия, украина, дания, нато, f-35, f-16, сергей лавров, в мире
Россия, Украина, Дания, НАТО, F-35, F-16, Сергей Лавров, В мире
В Данию прибыли еще четыре истребителя F-35 из США

ВВС Дании сообщили о прибытии в страну четырех истребителей F-35 из США

© AP Photo / Rick BowmerАмериканский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II
Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Rick Bowmer
Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Дании сообщили о прибытии в страну еще четырех истребителей F-35 из США.
В июне 2023 года Датское радио со ссылкой на минобороны сообщало, что ВВС страны проведут замену парка истребителей F-16 на F-35 на два года раньше, чем планировалось (в 2025 году вместо 2027-го), что ускорит передачу F-16 Украине.
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"Вчера четыре новых F-35 приземлились на (аэродроме - ред.) Скрюдструп, как запланировано", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Согласно публикации, всего Копенгаген заказал у США 27 истребителей F-35, из них 15 уже находятся в Дании, еще шесть остаются в Штатах, а другие шесть истребителей планируется поставить до конца 2026 года.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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