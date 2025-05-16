В Данию прибыли еще четыре истребителя F-35 из США
ВВС Дании сообщили о прибытии в страну четырех истребителей F-35 из США
© AP Photo / Rick BowmerАмериканский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II
© AP Photo / Rick Bowmer
Американский истребитель Lockheed Martin F-35 Lightning II. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Дании сообщили о прибытии в страну еще четырех истребителей F-35 из США.
"Вчера четыре новых F-35 приземлились на (аэродроме - ред.) Скрюдструп, как запланировано", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Согласно публикации, всего Копенгаген заказал у США 27 истребителей F-35, из них 15 уже находятся в Дании, еще шесть остаются в Штатах, а другие шесть истребителей планируется поставить до конца 2026 года.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Словакия получила два истребителя F-16
2 апреля, 15:32