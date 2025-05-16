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ВВС Украины заявили о потере связи с истребителем F-16 - РИА Новости, 16.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:51 16.05.2025 (обновлено: 15:09 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/f-16-2017259298.html
ВВС Украины заявили о потере связи с истребителем F-16
ВВС Украины заявили о потере связи с истребителем F-16 - РИА Новости, 16.05.2025
ВВС Украины заявили о потере связи с истребителем F-16
Киевский режим потерял очередной истребитель F-16, признали Воздушные силы Украины в Telegram. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T07:51:00+03:00
2025-05-16T15:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
ввс украины
f-16
украина
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Киевский режим потерял очередной истребитель F-16, признали Воздушные силы Украины в Telegram.&quot;Около 3:30 16 мая 2025 года была потеряна связь с самолетом F-16. Украинский истребитель выполнял задачи. &lt;...&gt; На борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался&quot;, — отметили военные.Пилота нашли и эвакуировали. Для выяснения обстоятельств назначена комиссия, которая уже приступила к работе.Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю первого переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета The Wall Street Journal при этом ранее писала, что F-16 разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель сбил ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений.Портал War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС ранее сообщал, что США передают Украине нерабочие истребители F-16, хранящиеся на свалке авиационной техники, в качестве источника запчастей для самолетов, используемых ВСУ.
https://ria.ru/20250516/spetsoperatsiya-2017257849.html
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ввс украины, f-16, украина, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, ВВС Украины, F-16, Украина, США, Вооруженные силы Украины
ВВС Украины заявили о потере связи с истребителем F-16

ВВС Украины заявили о потере связи с истребителем F-16 при выполнении задания

© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Киевский режим потерял очередной истребитель F-16, признали Воздушные силы Украины в Telegram.
«

"Около 3:30 16 мая 2025 года была потеряна связь с самолетом F-16. Украинский истребитель выполнял задачи. <...> На борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался", — отметили военные.

Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Бойцы ВС России уничтожили расчет БПЛА ВСУ под Новомихайловкой
16 мая, 07:19
Пилота нашли и эвакуировали. Для выяснения обстоятельств назначена комиссия, которая уже приступила к работе.
Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю первого переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета The Wall Street Journal при этом ранее писала, что F-16 разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель сбил ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений.
Портал War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС ранее сообщал, что США передают Украине нерабочие истребители F-16, хранящиеся на свалке авиационной техники, в качестве источника запчастей для самолетов, используемых ВСУ.
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВВС УкраиныF-16УкраинаСШАВооруженные силы Украины
 
 
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