https://ria.ru/20250516/f-16-2017259298.html

ВВС Украины заявили о потере связи с истребителем F-16

ВВС Украины заявили о потере связи с истребителем F-16 - РИА Новости, 16.05.2025

ВВС Украины заявили о потере связи с истребителем F-16

Киевский режим потерял очередной истребитель F-16, признали Воздушные силы Украины в Telegram. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T07:51:00+03:00

2025-05-16T07:51:00+03:00

2025-05-16T15:09:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Киевский режим потерял очередной истребитель F-16, признали Воздушные силы Украины в Telegram."Около 3:30 16 мая 2025 года была потеряна связь с самолетом F-16. Украинский истребитель выполнял задачи. <...> На борту возникла нештатная ситуация. Пилот отвел самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультировался", — отметили военные.Пилота нашли и эвакуировали. Для выяснения обстоятельств назначена комиссия, которая уже приступила к работе.Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю первого переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета The Wall Street Journal при этом ранее писала, что F-16 разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что истребитель сбил ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений.Портал War Zone со ссылкой на представителя американских ВВС ранее сообщал, что США передают Украине нерабочие истребители F-16, хранящиеся на свалке авиационной техники, в качестве источника запчастей для самолетов, используемых ВСУ.

https://ria.ru/20250516/spetsoperatsiya-2017257849.html

https://ria.ru/20250516/bespilotniki-2017254527.html

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ввс украины, f-16, украина, сша, вооруженные силы украины