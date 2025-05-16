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Европейские элиты не прекратят попытки навредить другим, заявил Нарышкин
Европейские элиты не прекратят попытки навредить другим, заявил Нарышкин - РИА Новости, 16.05.2025
Европейские элиты не прекратят попытки навредить другим, заявил Нарышкин
Европейские элиты в обозримой перспективе не прекратят попытки омрачить существование другим и даже утянуть за собой в бездну, предупредил директор Службы... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:00:00+03:00
2025-05-16T10:00:00+03:00
2025-05-16T10:01:00+03:00
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душанбе
сергей нарышкин
снг
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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ДУШАНБЕ, 16 мая - РИА Новости. Европейские элиты в обозримой перспективе не прекратят попытки омрачить существование другим и даже утянуть за собой в бездну, предупредил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Европа в настоящий момент испытывает очевидный кризис политической идентичности и пытается убедить сама себя, что и без поддержки Соединенных Штатов располагает достаточными ресурсами для бесцеремонного вмешательства в дела других государств. Остановиться и заняться решением накопившихся внутренних проблем она в нынешнем интеллектуальном состоянии просто не способна", - сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе. "При этом европейским странам невыносимо наблюдать, что проживающие рядом народы предпочли другой, здоровый и содержательный путь развития. Поэтому попытки европейских элит досадить нам, омрачить наше существование, а в пределе утянуть за собой в бездну в обозримой перспективе не прекратятся", - констатировал директор СВР РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, душанбе, сергей нарышкин, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Россия, Душанбе, Сергей Нарышкин, СНГ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Европейские элиты не прекратят попытки навредить другим, заявил Нарышкин
Нарышкин: элиты в ЕС не прекратят попытки навредить другим и утянуть в бездну