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Европейские элиты не прекратят попытки навредить другим, заявил Нарышкин - РИА Новости, 16.05.2025
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10:00 16.05.2025 (обновлено: 10:01 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/evropa-2017277515.html
Европейские элиты не прекратят попытки навредить другим, заявил Нарышкин
Европейские элиты не прекратят попытки навредить другим, заявил Нарышкин - РИА Новости, 16.05.2025
Европейские элиты не прекратят попытки навредить другим, заявил Нарышкин
Европейские элиты в обозримой перспективе не прекратят попытки омрачить существование другим и даже утянуть за собой в бездну, предупредил директор Службы... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:00:00+03:00
2025-05-16T10:01:00+03:00
россия
душанбе
сергей нарышкин
снг
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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ДУШАНБЕ, 16 мая - РИА Новости. Европейские элиты в обозримой перспективе не прекратят попытки омрачить существование другим и даже утянуть за собой в бездну, предупредил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Европа в настоящий момент испытывает очевидный кризис политической идентичности и пытается убедить сама себя, что и без поддержки Соединенных Штатов располагает достаточными ресурсами для бесцеремонного вмешательства в дела других государств. Остановиться и заняться решением накопившихся внутренних проблем она в нынешнем интеллектуальном состоянии просто не способна", - сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе. "При этом европейским странам невыносимо наблюдать, что проживающие рядом народы предпочли другой, здоровый и содержательный путь развития. Поэтому попытки европейских элит досадить нам, омрачить наше существование, а в пределе утянуть за собой в бездну в обозримой перспективе не прекратятся", - констатировал директор СВР РФ.
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россия, душанбе, сергей нарышкин, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Россия, Душанбе, Сергей Нарышкин, СНГ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
Европейские элиты не прекратят попытки навредить другим, заявил Нарышкин

Нарышкин: элиты в ЕС не прекратят попытки навредить другим и утянуть в бездну

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ДУШАНБЕ, 16 мая - РИА Новости. Европейские элиты в обозримой перспективе не прекратят попытки омрачить существование другим и даже утянуть за собой в бездну, предупредил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Европа в настоящий момент испытывает очевидный кризис политической идентичности и пытается убедить сама себя, что и без поддержки Соединенных Штатов располагает достаточными ресурсами для бесцеремонного вмешательства в дела других государств. Остановиться и заняться решением накопившихся внутренних проблем она в нынешнем интеллектуальном состоянии просто не способна", - сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Душанбе.
"При этом европейским странам невыносимо наблюдать, что проживающие рядом народы предпочли другой, здоровый и содержательный путь развития. Поэтому попытки европейских элит досадить нам, омрачить наше существование, а в пределе утянуть за собой в бездну в обозримой перспективе не прекратятся", - констатировал директор СВР РФ.
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