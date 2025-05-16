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ЕС сократил импорт газа из России до минимума 1999 года - РИА Новости, 16.05.2025
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12:31 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/es-2017317794.html
ЕС сократил импорт газа из России до минимума 1999 года
ЕС сократил импорт газа из России до минимума 1999 года - РИА Новости, 16.05.2025
ЕС сократил импорт газа из России до минимума 1999 года
Евросоюз в марте напрямую закупил у России трубопроводного газа на 340 миллионов евро, что стало минимальной стоимостью импорта с 1999 года, следует из данных... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:31:00+03:00
2025-05-16T12:31:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Евросоюз в марте напрямую закупил у России трубопроводного газа на 340 миллионов евро, что стало минимальной стоимостью импорта с 1999 года, следует из данных Евростата. Согласно ведомству, ЕС в начале весны приобрел у России трубопроводного газа на 339,8 миллиона евро, что на 42% меньше уровня месяцем ранее. В то же время поставки сжиженного природного газа в марте остались на уровне 830 миллионов евро, за счет чего в целом европейский импорт газа из России составил 1,17 миллиарда евро - на 17% меньше уровня месяцем ранее. Доля России в общих европейских закупках газа сократилась до 13,1% с 18,4% месяцем ранее.
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экономика, россия, евростат, евросоюз, в мире
Экономика, Россия, Евростат, Евросоюз, В мире
ЕС сократил импорт газа из России до минимума 1999 года

Евростат: ЕС в марте закупил у России газа на минимальные 340 млн евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Евросоюз в марте напрямую закупил у России трубопроводного газа на 340 миллионов евро, что стало минимальной стоимостью импорта с 1999 года, следует из данных Евростата.
Согласно ведомству, ЕС в начале весны приобрел у России трубопроводного газа на 339,8 миллиона евро, что на 42% меньше уровня месяцем ранее.
В то же время поставки сжиженного природного газа в марте остались на уровне 830 миллионов евро, за счет чего в целом европейский импорт газа из России составил 1,17 миллиарда евро - на 17% меньше уровня месяцем ранее.
Доля России в общих европейских закупках газа сократилась до 13,1% с 18,4% месяцем ранее.
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Цивилев рассказал о последствиях отказа ЕС от импорта российского газа
8 мая, 12:53
 
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