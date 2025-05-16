https://ria.ru/20250516/es-2017317794.html

ЕС сократил импорт газа из России до минимума 1999 года

ЕС сократил импорт газа из России до минимума 1999 года - РИА Новости, 16.05.2025

ЕС сократил импорт газа из России до минимума 1999 года

Евросоюз в марте напрямую закупил у России трубопроводного газа на 340 миллионов евро, что стало минимальной стоимостью импорта с 1999 года, следует из данных... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:31:00+03:00

2025-05-16T12:31:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Евросоюз в марте напрямую закупил у России трубопроводного газа на 340 миллионов евро, что стало минимальной стоимостью импорта с 1999 года, следует из данных Евростата. Согласно ведомству, ЕС в начале весны приобрел у России трубопроводного газа на 339,8 миллиона евро, что на 42% меньше уровня месяцем ранее. В то же время поставки сжиженного природного газа в марте остались на уровне 830 миллионов евро, за счет чего в целом европейский импорт газа из России составил 1,17 миллиарда евро - на 17% меньше уровня месяцем ранее. Доля России в общих европейских закупках газа сократилась до 13,1% с 18,4% месяцем ранее.

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экономика, россия, евростат, евросоюз, в мире