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ЕС сократил импорт газа из России до минимума 1999 года
ЕС сократил импорт газа из России до минимума 1999 года - РИА Новости, 16.05.2025
ЕС сократил импорт газа из России до минимума 1999 года
Евросоюз в марте напрямую закупил у России трубопроводного газа на 340 миллионов евро, что стало минимальной стоимостью импорта с 1999 года, следует из данных... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:31:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Евросоюз в марте напрямую закупил у России трубопроводного газа на 340 миллионов евро, что стало минимальной стоимостью импорта с 1999 года, следует из данных Евростата. Согласно ведомству, ЕС в начале весны приобрел у России трубопроводного газа на 339,8 миллиона евро, что на 42% меньше уровня месяцем ранее. В то же время поставки сжиженного природного газа в марте остались на уровне 830 миллионов евро, за счет чего в целом европейский импорт газа из России составил 1,17 миллиарда евро - на 17% меньше уровня месяцем ранее. Доля России в общих европейских закупках газа сократилась до 13,1% с 18,4% месяцем ранее.
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экономика, россия, евростат, евросоюз, в мире
Экономика, Россия, Евростат, Евросоюз, В мире
ЕС сократил импорт газа из России до минимума 1999 года
Евростат: ЕС в марте закупил у России газа на минимальные 340 млн евро